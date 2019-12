Seit Ende September zwingen den Weltmeister Sprunggelenksprobleme zum Aussetzen. Seine Rückkehr ins Training war für Ende des Jahres geplant, doch nach einer angeblichen Krankheit und einem Besuch auf der Hochzeit seines Bruders vergangene Woche in Frankreich hat sich das Comeback wieder verschoben.

Bilder von der Hochzeit ließen Zweifel daran, ob der Superstar wirklich angeschlagen ist. Immer wieder kursieren momentan Gerüchte, dass sich der Spieler lediglich weigere, wieder für United zu spielen.

Bereits im Sommer ließ der Mittelfeldspieler verlauten, dass es an der Zeit wäre, ManUtd zu verlassen. Nun könnte sich die Zeit von Pogba in Manchester tatsächlich dem Ende zuneigen. Allerdings berichtet die "Daily Mail", dass der Verein den Spieler in jedem Fall behalten möchte und nicht zu Verhandlungen bereit sei - die Seifenoper dürfte also weitergehen.

