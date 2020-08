Jürgen Klopp fletschte am Dienstagnachmittag fleißig die strahlend weißen Zähne.

Was das bedeutet, wissen nicht nur Dortmund-Fans, sondern seit mittlerweile fast fünf Jahren auch die Anhänger des FC Liverpool nur zu gut.

"The Boss", wie sie ihn bei den Reds voller Hochachtung nennen, war not amused über die Leistung seiner Mannschaft im Test gegen RB Salzburg.

Jürgen Klopp (FC Liverpool) war im Test gegen Red Bull Salzburg not amused Fotocredit: Getty Images

"Das sah über weite Strecken überhaupt nicht gut aus, das muss ich zugeben", erklärte der Deutsche im Anschluss an das 2:2, bei dem sich der amtierende englische Meister vor allem in der ersten Hälfte alles andere als mit Ruhm bekleckerte.

Wirklich Grund zur Sorge gibt es beim LFC kurz vor dem ersten Finale der Saison deshalb aber nicht. "Heute war Tag Elf des Trainingslagers und wir haben richtig intensiv gearbeitet. Das ist unsere einzige Zeit, in der wir wirklich trainieren können und deswegen wusste ich, dass wir nicht frisch sind", erklärte Klopp die schweren Beine und Unkonzentriertheiten seiner Stars.

Das anstehende Duell gegen FA-Cup-Sieger FC Arsenal im Community Shield (Samstag 16:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de), der "Curtain Raiser" (Anheizer) für die Mitte September startende Premier-League-Saison, kommt für Liverpool aufgrund der verkürzten Pause quasi mitten in der Saisonvorbereitung.

Klopp ist noch in der Experimentierphase. Dass es bei den Reds, wie übrigens auch vor der vergangenen Saison, noch nicht wirklich rund läuft, sieht er sogar als Vorteil:

"Es ist besser, als wenn wir das Spiel heute 8:0 gewonnen hätten, um dann gegen Arsenal plötzlich zu merken, dass Fußball doch nicht so leicht ist."

Liverpool steht eine knallharte Saison mit Mammutprogramm in vier Wettbewerben bevor. Zum ersten Mal seit 30 Jahren sind die Reds in der Liga wieder der Gejagte statt der Jäger, in dessen Rolle sie sich die vergangenen Spielzeiten durchaus wohl gefühlt hatten.

Eine ungewohnte Situation für Klopp, für den es in der Vorbereitung deshalb vor allem darum geht, die Ersatz- und Ergänzungsspieler näher an die erste Elf heranzuführen. Selbst wenn die Roten erneut von großen Verletzungen verschont bleiben, wird sich der Erfolgscoach nicht alle drei Tage auf die Mo Salahs, Sadio Manés und Fabinhos verlassen können.

Spieler wie Naby Keita, der Ende der vergangenen Saison immer besser in Schwung kam, Winterneuzugang Takumi Minamino oder der 19-jährige Neco Williams stehen im Fokus, sind quasi verpflichtet den nächsten Schritt zu machen.

Rhian Brewster - FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

Umso mehr dürfte es Klopp gefreut haben, dass mit Rhian Brewster ein Nachwuchstalent mit drei Toren (zwei gegen Salzburg, eins beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart) während des Trainingslagers in Österreich auf sich aufmerksam machen konnte.

"Rhian ist von Natur aus ein Goalgetter", lobte Klopp den 20-Jährigen, war aber auch darum bemüht, nicht zu viel Euphorie aufkommen zu lassen: "Er muss sich auf dem Feld noch mehr einbringen. Er kann noch eine Menge lernen."

Auch zu einem anderen Thema nahm der "Boss" nach dem Salzburg-Spiel zumindest indirekt Stellung: Thiago Alcántara.

Der Spanier, der am vergangenen Sonntag beim Champions-League-Sieg des FC Bayern eine Gala-Vorstellung ablieferte, wird bereits seit Monaten mit dem englischen Meister in Verbindung gebracht.

Doch trotz des Ausfalls von Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain, der sich in Österreich am Knie verletzte und wohl mindestens die komplette Vorbereitung verpassen wird, äußerte sich Klopp zurückhaltend bezüglich weiterer Neuzugänge: "In Zeiten von Corona musst du dir fünfmal überlegen, ob du einen Transfer tätigst, weil niemand weiß, was nach Corona passieren wird."

Bislang ist der griechischen Linksverteidiger Konstantinos Tsimikas (13 Millionen von Olympiakos Piräus) der einzige echte Neuzugang in diesem Sommer. Zudem sind einige Leihspieler, allen voran Marko Grujic von Hertha BSC, wieder zurückgekehrt.

Die "Sport Bild" berichtete am Mittwoch, dass Liverpool in der kommenden Woche Kontakt zu den Bayern-Verantwortlichen wegen Thiago aufnehmen werde. Englische Medien, unter anderem das sonst gut informierte "Liverpool Echo", glauben hingegen, dass der 29-Jährige aktuell für die Reds nur ein "passives" Transferziel darstellt.

Heißt: Die Reds würden nur aktiv, sollte beispielsweise Georginio Wijnaldum, an dem der neue Barça-Coach Ronald Koeman großes Interesse haben soll, den Verein verlassen.

Das Transferfenster schließt erst am 5. Oktober, bis dahin haben Klopp und Co. also theoretisch noch Zeit, eine Entscheidung im Bezug auf den Bayern-Star zu treffen. Das Duell gegen Arsenal wird dem Coach mit Sicherheit weiter Aufschluss darüber geben, ob Liverpool noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden muss oder ob der Meister-Kader stark genug ist, um auch in der kommenden Saison wieder um vier Titel mitspielen zu können.

