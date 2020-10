In der Zwischenzeit wolle der Klub "alles tun, was wir tun können, um es ihm so leicht wie möglich zu machen", sagte Klopp weiter. Wegen einer nicht näher erläuterten Bänderverletzung fällt der 29 Jahre alte Niederländer auf unbestimmte Zeit aus. Dass van Dijk am Samstag im Derby beim FC Everton (2:2) durch die Attacke von Torwart Jordan Pickford einen Kreuzbandriss erlitten habe, wie Medien berichteten, bestätigte Liverpool nicht explizit.

"Wir fühlen in diesem Moment extrem mit ihm, weil die meisten von uns in einer ähnlichen Situation waren. Und wir wissen, dass diese Situationen absolut unsinnig sind", sagte der 53-Jährige, der mit van Dijk in Kontakt steht und auch verstehen könne, dass dieser nach seiner Verletzung nicht besonder gesprächig sei. Klopp gab sich auch als Optimist und sagte: "Heute ist der erste Tag der Genesung, wenn Sie so wollen", sagte Klopp.

Champions League Atletico Madrid droht Costa-Ausfall gegen Bayern VOR 12 STUNDEN

Premier-League-Experte Michael Hincks von Eurosport-England schätzt, dass von fünf bis sechs Monaten Pause auszugehen sei. Klopp hingegen wollte keine Zeitangabe machen, wann van Dijk zurückkehren werde: "Wir wollen, um ehrlich zu sein, keinen Zeitrahmen festlegen. Jeder Spieler ist anders."

Van Dijk äußerte sich noch am Abend nach dem Spiel zu seiner Verletzung: "Ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Reha und werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Trotz der offensichtlichen Enttäuschung glaube ich, dass in jedem Problem auch eine Möglichkeit liegt. Mit Gottes Hilfe werde ich sicherstellen, dass ich noch stärker zurückkomme, fitter und stärker als jemals zuvor sein werde."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren:Schock für Klopp: Das van-Dijk-Aus und die Folgen

(mit SID)

Neuer Versuch im Winter? ManCity gibt bei Messi nicht auf

Champions League "Herausforderung" für Hummels: BVB mit massiven Abwehrsorgen VOR 15 STUNDEN