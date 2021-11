Superstar Cristiano Ronaldo zieht mit dem Ball am Fuß von links nach innen. Der gerade eingewechselte Jadon Sancho steht im Rückraum, fordert die Kugel und zeigt mit beiden Armen wütend in Richtung Boden, beklagt sich, dass der Portugiese ihn nicht anspielt, ihn stattdessen vollkommen ignoriert.

Der Flügelstürmer war mit der Eigenwerbung von 36 Torbeteiligungen aus 38 Pflichtspielen für Borussia Dortmund in den Nordwesten Englands gezogen, hatte den BVB zum Abschied gegen RB Leipzig (4:1) noch mit zwei Treffern und einer Vorlage zum DFB-Pokalsieg geführt und war der gefeierte Held im Berliner Olympiastadion gewesen.

Manchesters Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte den Neuzugang bei der Verpflichtung in den höchsten Tönen gelobt: "Jadon charakterisiert den Spielertyp, den ich zum Verein bringen möchte", und versprach den Fans im Old Trafford: "Er wird auf Jahre ein integraler Teil meiner Mannschaft sein und wir freuen uns darauf, ihn aufblühen zu sehen."

Auch Sancho hatte bei seiner Vorstellung gegenüber der vereinseigenen Medien geschwärmt: "Die Chance, zu Manchester United zu wechseln, ist ein Traum, der wahr wird."

Vier Monate später entpuppt sich der Wechsel zu Manchester United für Sancho eher als Albtraum. Nach 15 möglichen Pflichtspielen ist Sancho alles andere als ein integraler Bestandteil der Red Devils, steht lediglich bei 520 Einsatzminuten.

Nur vier Mal stand er in der Startelf, kein einziges Mal spielte der ehemalige Dortmunder über die volle Spielzeit. Noch immer konnte er keinen Treffer und keine Torvorlage beisteuern.

Zuletzt hatte auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im "Doppelpass" bei "Sport1" mit Sancho gelitten: "Mir tut das auch in der Seele weh, dass er so wenig berücksichtigt wird."

Das Problem: Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat auch nach vier Monaten noch immer keine Verwendung für den 21-Jährigen. Grund dafür ist nicht zuletzt die Rückkehr von Superstar Ronaldo, der Sancho nicht nur den Titel als Königstransfer auf der Zielgeraden der Wechselperiode abluchste.

Durch die Anwesenheit des portugiesischen Mittelstürmers plant Solskjaer mit Marcus Rashford, Mason Greenwood und Anthony Martial auf dem Flügel. Dort agiert auch Sancho. Alle drei haben beim Norweger derzeit allerdings die Nase vor dem einstigen Dortmunder.

Nach seinem bisher letzten Startelf-Einsatz im Champions-League-Spiel gegen Villarreal (2:1) vor vier Wochen bezeichnete Trainer Solskjaer Sanchos Leistung als "außergewöhnlich und elektrisierend." Die Fans im Old Trafford hätten ihn "geliebt und ich glaube, er hat das gespürt."

Trotz des Lobes stand Sancho in der Folge nur noch ein Mal in der Startelf und kam in den zurückliegenden beiden Premier-League-Spielen gegen Liverpool (0:5) und Tottenham (3:0) überhaupt nicht zum Einsatz.

Auch deswegen polarisiert der 21-Jährige die Zuschauer in England. Während einige Sancho für eines der vielversprechendsten Talente halten, bezeichnen andere den 85 Millionen Euro teuren Flügelspieler als überbewertet. Die Fragezeichen bei vielen englischen Fans werden größer, warum Sancho keine Rolle spielt. Bisher verteidigt der Coach seinen Spieler gegen Kritik, liefert aber auch keine Erklärung für die wenigen Einsatzzeiten.

Auch am Dienstagabend beim 2:2-Unentschieden bei Atalanta Bergamo wurde er erst in der 87. Spielminute eingewechselt. Den wichtigen Ausgleich, den ausgerechnet Ronaldo in der Nachspielzeit erzielte , begleitete Sancho dennoch lediglich in einer Statistenrolle. Es scheint derzeit, als könne nur ein Trainerwechsel die Ära Sancho bei Manchester United noch zu einem Traum verkehren.