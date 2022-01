"Ich habe die Entscheidung getroffen, um die Vorbereitung auf das Match nicht zu gefährden. Deshalb ist er draußen", erklärte der Deutsche.

Tuchel erklärte, zweimal mit Lukaku gesprochen zu haben. Auch mit den Führungsspielern der Blues hatte sich der Ex-Dortmund-Trainer ausgetauscht, bevor er den Belgier aus dem Kader verbannte

Ad

"Wir brauchen den vollen Fokus auf das Spiel", so Tuchel: "Das ist schon ohne diese Entscheidung schwierig. Aber meiner Meinung nach ist es einfacher, wenn er nicht dabei ist."

Premier League Lukaku-Hammer, Stars mit ungewisser Zukunft - Chelsea spielt mit dem Feuer VOR 9 STUNDEN

Natürlich sei es eine "schwierige Entscheidung gewesen", erklärte der 48-Jährige weiter: "Aber in meinen Augen war es die einzig richtige." Wie es mit Lukaku in Zukunft bei den Blues weitergehen wird, ließ Tuchel offen. Für den Topstürmer rückte Kai Havertz gegen die Reds in die Startelf.

Lukaku kritisiert Tuchel offen

An Silvester hatte Lukaku in einem Interview mit "Sky Sport Italia" gesagt, dass er bei Chelsea und unter Trainer Tuchel "nicht glücklich" sei . Er fügte an, dass er "wirklich hoffe", wieder für sein Ex-Team Inter Mailand spielen zu können.

Dabei war Lukaku erst im vergangenen Sommer als teuerster Transfer der Vereinsgeschichte für 115 Millionen Euro aus Italien nach London gewechselt und dort Teamkollege der deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger geworden.

Bei Chelsea läuft es für den 28-Jährigen noch nicht rund, in den vergangenen beiden Spielen traf er jedoch.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Lukaku-Hammer, Stars mit ungewisser Zukunft - Chelsea spielt mit dem Feuer

(mit SID)

Tuchel kritisiert Lukaku-Interview: "Brauchen wir nicht"

Ligue 1 Nun ist es offiziell: Monaco gibt Kovac-Entlassung bekannt VOR EINEM TAG