Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler steht noch bis 2024 beim Londoner Verein unter Vertrag. Coach David Moyes stellte vor Kurzem bei "Sky Sports" klar: "150 Millionen Pfund wären jetzt gerade das Minimum - aber er ist unverkäuflich."

Seit 2013 spielt der gebürtige Londoner bei West Ham. Damals kam Rice aus der Jugend des FC Chelsea, wo er von 2006 bis zu seinem Wechsel aktiv war.

2017 rückte der Engländer in West Hams Profikader auf. Seither entwickelte sich Rice immer mehr zum Leistungsträger.

In dieser Saison absolvierte der 23-Jährige, der bei der letztjährigen Europameisterschaft in jedem Spiel der Three Lions bis zum Finale auf dem Platz stand, 44 Spiele. Nur sechs Mal fehlte Rice im Kader der Londoner.

Sollte er tatsächlich für bis zu 150 Millionen Euro den Verein wechseln, würde er zum teuersten Transfer der Premier-League-Geschichte werden. Bisher hält noch Philippe Coutinho mit seinem Wechsel vom FC Liverpool zum FC Barcelona im Jahr 2017 den Rekord (135 Mio. Euro). In der vergangenen Saison überwies City zudem schon 117,5 Millionen Euro für Jack Grealish, der dadurch zum bisher teuersten Einkauf der Skyblues wurde.

Eurosport-Einschätzung: Declan Rice lehnte offenbar schon mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung bei West Ham ab. Daher scheint in naher Zukunft ein Abschied von seinem Jugendklub nicht unwahrscheinlich. Doch Man City und Trainer Pep Guardiola droht offenbar große Konkurrenz im Werben um den Nationalspieler.

Denn auch Manchester United soll schon länger an Rice interessiert sein. Nach Informationen von "Goal" hatte zudem der FC Chelsea den eigenen Ex-Jugendspieler im Visier. Aufgrund der aktuell geltenden Sanktionen gegen Noch-Klubbesitzer Roman Abramowitsch liegen alle Transfer-Aktionen der Blues jedoch vorerst auf Eis. Die besten Karten - auch aus finanzieller Sicht - dürfte im Moment daher City haben. Offen ist nur, ob West Ham wirklich bereit ist, Rice ziehen zu lassen.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

