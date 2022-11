Cristiano Ronaldo war während seiner Laufbahn nie dafür bekannt, als medialer Lautsprecher in Erscheinung zu treten. CR7 kommunizierte zumeist nur mit seinen Aktionen dem Fußballplatz. Beeindruckende Dribblings und Tore, unbändiger Ehrgeiz, bisweilen provokante Jubelposen, die ihm nicht wenige als pure Arroganz auslegten.

Ronaldo avancierte in den vergangenen 20 Jahren zu einer polarisierenden Figur. Der Größte der Geschichte für die einen, selbstverliebter Schnösel für die anderen. Eines ist jedoch unbestritten: CR7 zählt aus sportlicher Sicht zu den erfolgreichsten Akteuren seiner Zunft. Fünfmaliger Champions-League- und Ballon-d'Or-Sieger, Europameister mit Portugal, Titelträger in England, Spanien und Italien.

2021 wechselte Ronaldo zurück zu Manchester United, jenem Klub, bei dem er zwischen 2003 und 2009 unter Trainer Sir Alex Ferguson zum Weltstar reifte. Das Aufflammen einer nie erloschenen Liebe, das Comeback einer einstigen Traum-Beziehung - so wurde der Transfer zumindest seinerzeit romantisiert dargestellt.

Mittlerweile steht die Ehe jedoch vor dem Aus. Und die Scheidung wird womöglich in einer beispiellosen Schlammschlacht enden. In einem für Ronaldos Verhältnisse sehr freimütigen Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan packte der 37-Jährige all das aus, was ihm offenbar schon seit längerer Zeit unter den Nägeln brennt.