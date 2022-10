Casemiro sank auf seine Knie. Er ballte seine Hände zu Fäusten und genoss jeden einzelnen Moment. Während seine Teamkollegen in Richtung Bruno Fernandes stürmten und dessen Treffer zum 2:0-Endstand gegen Tottenham Hotspur bejubelten , befreite sich Casemiro von einer großen Last, die auf seinen Schultern ruhte. Eine Last, die 70 Millionen Euro wog.

Natürlich rechtfertigt ein einziger Abend nicht eine gesamte Ablösesumme. Doch der Auftritt des Brasilianers ließ die rund 74.000 Fans im Old Trafford seit langer Zeit wieder etwas Hoffnung schöpfen.

"Diese Mannschaft, dieser Klub hat einen Spieler wie ihn gebraucht", schwärmte ManUnited-Coach Erik ten Hag von seinem Mittelfeldmotor. "Es war eine grandiose Leistung."

Der Weg nach oben wird für die Red Devils wahrlich noch lang. Nach der dominanten Darbietung gegen Tottenham waren sich jedoch alle Beteiligten einig: Der hellste Stern an jenem Abend in Manchester war Casemiro.

Von der zweiten Wahl ...

Vor rund zwei Monaten waren derartige Huldigungen noch nicht absehbar. Immerhin war Casemiro in Manchester nur die zweite Wahl. In den Wochen und Monaten vor seiner Verpflichtung bemühte sich der englische Rekordmeister nämlich um die Dienste von Barcelonas Frenkie de Jong und flehte den Niederländer regelrecht an, sich das rote Trikot überzustreifen.

Als ten Hags Wunschspieler ihm aber eine deftige Absage erteilte, sah sich ManUnited nach einer möglichen Alternative um - und stieß dabei auf Casemiro.

Ein Zug, der bei zahlreichen Beobachtern für Erstaunen sorgte. Immerhin handelt es sich beim Brasilianer im Gegensatz zu de Jong um einen defensiven Mittelfeldspieler, der darüber hinaus bereits 30 Jahre auf dem Buckel hat. Eine Wunschlösung - gerade zu diesem Preis - sieht anders aus.

Casemiros Qualitäten sind jedoch unbestritten, weshalb der plötzliche Umschwung trotzdem mit Wohlwollen aufgenommen wurde. "Es ist trotzdem eine gute Verpflichtung, auch wenn sie in letzter Minute erfolgt, auch wenn sie eine Reaktion auf den Markt ist", kommentierte Uniteds Ex-Spieler Mikaël Silvestre den Transfer. "Obwohl er schon über 30 ist, erfüllt er viele wichtige Kriterien."

Dieser Ansicht war auch Manchester-Legende Rio Ferdinand. Der Engländer versprach sich, Casemiro vor allem in den entscheidenden Momenten auf seinem höchsten Niveau zu erleben: "Bei Real Madrid war er einer der Hauptakteure. Man sieht ihn in den großen Spielen. Wenn die anstehen, dann steht er auf dem Feld. Er weiß, was er tut - er ist da."

...zum "besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt"

Trotz seiner Erfahrung und der erfolgreichen Saison 2021/22 in Madrid, die im Gewinn der spanischen Meisterschaft und seiner insgesamt fünften Champions League gipfelte, erlebte Casemiro einen holprigen Start in England. Während seiner ersten vier Ligaspiele musste sich der Brasilianer nämlich noch hinter Scott McTominay einreihen und kam lediglich zu Kurzeinsätzen.

Nach dem Derby-Debakel gegen Manchester City (3:6) schlug jedoch seine Stunde. Eine Woche später stand Casemiro in der Premier League erstmals in der Startelf und steuerte direkt einen Assist bei. Die Präsenz des 30-Jährigen strahlte eine ungeheure Ruhe aus und zog auch seine Mitspieler in den Bann. Ein Umstand, der sich auch auf die Statistiken auswirkt.

An den ersten sieben Spieltagen kassierte ManUnited im Schnitt zwei Tore. Seit Casemiro im Mittelfeld die Fäden zieht und mit den beiden Innenverteidigern Raphael Varane und Lisandro Martinez ein nur schwer überwindbares Dreiergespann bildet, fiel dieser Schnitt auf 0,3 Gegentore pro Partie.

Auch Casemiros individuelle Statistik im Kracher gegen Tottenham konnte sich sehen lassen. 71 Ballkontakte, 50 erfolgreiche Pässe und zehn Balleroberungen genügten den United-Anhängern, um den Neuankömmling in den Sozialen Medien kurzerhand zum "besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt" zu krönen.

Übrigens: Casemiro lässt sich vom Zusatz "defensiv" keineswegs einschränken. Ganze acht Pässe spielte er gegen Tottenham ins letzte Drittel - mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz.

Dank Casemiro: Das neue ManUnited nimmt Formen an

Casemiros Qualitäten sind vielschichtig. "Er ist wie ein Kleber im Team", beschrieb Ferdinand den Zusammenhalt innerhalb der United-Formation, den Casemiros Präsenz bewirkt. "Gleichzeitig ist er auch der Spieler, der anderen erlaubt, sich zu lösen und zu performen."

Dabei inszeniert sich der fünfmalige Champions-League-Sieger als Dirigent der Mannschaft. "Er beschützt die Viererkette, er gibt den Mittelfeldspielern den nötigen Freiraum für ihre kreative Arbeit", wurde Ferdinand von "Manchester Evening News" weiter zitiert. "Ich denke, er ist eine fabelhafte Verpflichtung."

United-Legende Paul Scholes zeigte sich ebenso begeistert. "Ich dachte, er wäre eher der Ballgewinner, der sich den Ball im Mittelfeld schnappt und ihn an Modric und Kroos passt", erklärte er bei "BT Sport". "Er hat mich mit seinem Passspiel nach vorne und seiner Reichweite überrascht", gestand er.

Ten Hags eigentliche "Nummer zwei" entpuppt sich also immer mehr zum lang ersehnten Königstransfer, der das Ruder beim kriselnden Rekordmeister endlich herumreißt. "Man sieht, wie wichtig ein Spieler wie er für die Mannschaft ist", resümierte der niederländische Übungsleiter nach dem 2:0-Erfolg gegen Tottenham.

Demzufolge wird Casemiro auch in Zukunft das Prunkstück der United-Schaltzentrale bilden - auch weil es zwischen ihm und seinem Teamkollegen Fred funkt. "Es gibt auf jeden Fall eine Verbindung zwischen ihnen, das ist klar", kommentierte ten Hag das brasilianische Duo. "Casemiro ist jetzt an seiner Seite und wir sehen, wie er sich entwickelt und beweist, warum wir ihn verpflichtet haben. Er wächst von Spiel zu Spiel."

Das neue Manchester United nimmt also so langsam seine Formen an, ten Hags System beginnt zu florieren. Casemiro hat dabei eindrucksvoll gezeigt, welche Rolle er in der Ära ten Hag spielen kann. Doch trotz aller Lobeshymnen und Liebesbekundungen ist eines klar: Seine Aufgabe hat gerade erst begonnen...

