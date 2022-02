Bull in the Barne United hatte dabei das Glück auf seiner Seite und sicherte sich die Dienste von Carlos. Für ein Spiel wird der Brasilianer im Laufe des Monats als Einwechselspieler für das Team in der Shrewsbury & District League zur Verfügung stehen.

Die Aktion findet schon seit 2013 statt. Englische Amateurklubs können für eine Teilnahmegebühr von fünf Pfund an der Verlosung teilnehmen.

Die Einnahmen kommen der Wohltätigkeitsorganisation "Football Beyond Borders" zu gute, die sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt.

Bei Bull in the Barne United freut man sich schon auf den ehemaligen Weltstar, der unter anderem 2002 mit Brasilien Weltmeister wurde und mit Real Madrid drei Mal die Champions League gewann.

Vorfreude bei Bull in the Barne United

Ed Speller, Manager und Torhüter des Amateurklubs, wurde nach der Auslosung von der "Birmingham Mail" zitiert: "Roberto Carlos ist eine dieser Legenden, die so viele junge Spieler für den Fußball begeistert hat. Mir ist die Kinnlade heruntergefallen, als wir erfuhren, dass Bull in the Barne den Traumtransfer gewonnen hat und er in Shrewsbury mit der Mannschaft spielen wird."

Carlos hatte seine Karriere 2016 beendet. Nun kehrt der 48-Jährige zumindest für ein Match auf den Fußballplatz zurück. Neben Carlos konnten die Vereine auch die Dienste von Ex-Chelsea-Spielerin Eni Aluko ersteigern.

