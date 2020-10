Die Bilder dürften nicht nur Fußballfans noch deutlich vor Augen sein. Als die Pandemie im Frühjahr dieses Jahres in Mitteleuropa heftig wütete, war Italien mit am stärksten betroffen. Besonders der Norden, genauer die Lombardei rund um Bergamo, hatte schwer mit dem Coronavirus zu kämpfen.

Und nun scheint alles wieder von vorne los zu gehen. Am 14. Oktober verzeichnete Italien 7332 Neuansteckungen mit dem Virus - so viele wie niemals zuvor. Auch viele Fußballer sind betroffen.

In der höchsten Spielklasse allein wiesen am Donnerstagmorgen über 30 Profis einen positiven Test auf. Darunter auch Superstar Cristiano Ronaldo .

Beweisstück A: Als der SSC Neapel am Sonntag vor einer Woche nicht zum Spitzenspiel bei Juventus in Turin erschien, wirkten die Szenen, die sich im Stadion abspielten, wie ein weltfremdes Laientheater.

Die Juve-Profis erschienen in Trainingsanzügen, einige testeten fachmännisch den Rasen auch die Aufstellung wurde verkündet. Für ein paar wenige Zuschauer wurde die übliche Stimmungsmusik gespielt - angepfiffen wurde die Partie aber nie. Nach 45 Minuten meldete der Schiedsrichter, dass die Neapel-Spieler nicht eingetroffen seien.

Die Liga bestand auf eine Austragung und verwies auf die Statuten. Laut den Protokollen dürfen Spiele erst verlegt werden, wenn einem Klub nach COVID-19-Erkrankungen weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Corona-Fälle in einer Woche auftreten. Beides war in Napolis Mannschaft nicht der Fall.

Das Sportgericht wertete die Partie nun mit 3:0 für Juventus und zog dem nicht angereisten Pokalsieger obendrein noch einen seiner sechs bislang gesammelten Punkte ab. "Höhere Gewalt" sei als Begründung nicht zulässig, argumentierte man. Neapel kündigte Berufung an .

Die Frage der Schuld an diesem Chaos soll hier keine Rolle spielen. De Gesundheitsbehörden, die Liga, das Sportgericht, Juventus Turin und der SSC Neapel - alle werden stichhaltige Begründungen dafür finden, richtig gehandelt zu haben. Ein verheerendes Signal ist es trotzdem.

Genau wie all das, was sich in diesen Tagen rund um Superstar Cristiano Ronaldo entspinnt - Beweisstück B. Wieder ist Juventus - das Aushängeschild der Liga - mittendrin.