Bales Rückkehr: Tottenham. Wales. Golf - in dieser Reihenfolge

09:45 Uhr: Neutrainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim denkt zusammen mit Manager Alex Rosen laut der "Bild"-Zeitung über eine Rückholaktion von Sebastian Rudy nach. Der Schalke-Profi war bereits vergangene Saison an die Kraichgauer ausgeliehen, im Anschluss an die Spielzeit ließ man die Kaufoption von sechs Millionen Euro jedoch verstreichen. Die TSG-Verantwortlichen wünschen sich demnach mehr Erfahrung im Kader. Rudy, der bei den Königsblauen sechs Millionen Euro im Jahr verdient, wäre auch bereits Gehaltsabstriche bei einem Wechsel zu seinem Ex-Klub hinzunehmen.

09:00 Uhr: Manchester United buhlt seit einer kleinen Ewigkeit um die Dienste von Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Bereits im August nahm der BVB möglichen Interessenten die Hoffnung auf eine Verpflichtung in diesem Sommer, den Premier-League-Klub scheint dies offensichtlich nicht abzuschrecken.

Die Red Devils sollen nun ein finales Angebot für den Flügelflitzer abgeben, auch ManUnited-Boss Ed Woodward soll den Borussen zu verstehen gegeben haben, dass es sich tatsächlich um das letzte Angebot handeln soll. Sowohl der "Mirror" als auch der "Daily Star" berichten in dem Zusammenhang von einer Ablösesumme von 98 Millionen Euro, die jedoch nicht auf einmal gezahlt werden soll. 82 Millionen Euro sollen dabei als Basisablöse überwiesen werden, 16 Millionen Euro als Bonuszahlung folgen. Nach dem klaren Wechsel-Veto, dass die Dortmunder vor gut sechs Wochen für den 20-Jährigen verhängten, scheint ein erfolgreicher Transfer für ManUnited sehr unwahrscheinlich.

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!