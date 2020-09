Die Top-Transfer-News im Überblick:

Ex-BVB-Profi Philipp vor Rückkehr in die Bundesliga (13:25 Uhr)

Bayern: Juve und Barça buhlen um Lewandowski (09:30 Uhr)

Premier League Bales Rückkehr: Tottenham. Wales. Golf - in dieser Reihenfolge GESTERN AM 11:32

PSG an Perisic interessiert

13:55 Uhr: Nach Informationen von "FußballTransfers" ist der Champions-League-Finalist Paris St.-Germain an Ex-Bayern-Leihspieler Ivan Perisic interessiert. Demnach soll sich Sportchef Leonardo bezüglich eines Leihgeschäfts bei Inter Mailand erkundigt haben. Seit geraumer Zeit wird der Kroate jedoch intensiv mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht.

Ein Verbleib in München nach seiner einjährigen Leihe klappte nicht, da die Bayern nicht bereit waren, 15 Millionen Euro für den Flügelspieler zu bezahlen.

Ex-BVB-Profi Philipp vor Rückkehr in die Bundesliga

13:25 Uhr: Dynamo Moskau möchte den früheren BVB-Angreifer Maximilian Philipp offenbar abgeben, das berichten "transfermarkt.de" sowie das russische Medium "Meta Ratings". Eine Rückkehr des 26-Jährigen in die Bundesliga steht demzufolge im Raum. Als mögliche Abnehmer wurden Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart ins Spiel gebracht, der Offensivspieler wurde den Klubs demnach sogar bereits angeboten.

Philipp war von 2014 bis 2019 in der Bundesliga für den SC Freiburg und Borussia Dortmund aufgelaufen und wechselte anschließend für 20 Millionen Euro nach Russland zu Dynamo Moskau.

AC Monza verpflichtet Boateng

12:40 Uhr: Kevin-Prince Boateng (33) wechselt zum italienischen Fußball-Zweitligisten AC Monza. Das bestätigte ein Sprecher des Klubs von Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi am Donnerstag. Boateng war zuletzt vom Serie-A-Klub AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

Berlusconi, der den Klub vor zwei Jahren erworben hatte, will Monza mit Boateng in die Serie A führen. Der Verein war in der vergangenen Saison in die Serie B aufgestiegen. Von 2010 bis 2013 hatte Boateng für den AC Mailand gespielt - zu dieser Zeit gehörte der Klub ebenfalls Berlusconi. In der Bundesliga spielte Boateng für Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

Mendy wechselt zu Chelsea

11:55 Uhr: Der Wechsel von Senegals Fußball-Nationaltorhüter Edouard Mendy zum englischen Spitzenklub FC Chelsea ist perfekt. Das teilte der Verein, der zuletzt unter anderem Kai Havertz und Timo Werner verpflichtet hatte, am Donnerstag mit. Der 28-Jährige kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes zu den Blues und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Zuvor hatte Teammanager Frank Lampard bereits bestätigt, dass Mendy sich dem obligatorischen Medizincheck unterziehe. Mendy wird mit der bisherigen Nummer eins Kepa Arrizabalaga und Willy Caballero um die Stammkeeper-Position konkurrieren. Sobald der Verein "Edouard als den Spieler ausgemacht hatte, der das vorhandene Team am besten ergänzt, gab es nur einen, den wir haben wollten", sagte Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia.

Schalke stattet Calhanoglu mit Profivertrag aus

11:05 Uhr: Schalke 04 hat Nachwuchsspieler Kerim Calhanoglu mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Verteidiger, der erst im Sommer vom U19-Team der TSG Hoffenheim zu den Königsblauen gewechselt war, soll aber zunächst weiterhin in der Nachwuchsmannschaft zum Einsatz kommen. Calhanoglus neuer Vertrag läuft bis 2024.

"Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen", sagte Nachwuchstrainer Norbert Elgert. Sportvorstand Jochen Schneider ergänzte: "Kerim Calhanoglu hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet."

Martínez-Wechsel von Bayern zu Bilbao kann noch scheitern

10:20 Uhr: Der Transfer von Javi Martínez zu seinem ehemaligen Klub Athletic Bilbao kann immer noch scheitern, berichtet "Spox". Die Basken hoffen, dass der Spanier seinen Vertrag mit den Bayern auflöst, um den Spieler zum Nulltarif zu bekommen. Die Müchner wollen aber angeblich bis zu zehn Millionen Euro für den zweifachen Triple-Sieger. Aktuell steht der Defensivallrounder im Aufgebot des deutschen Rekordmeisters für das Supercup-Spiel am Donnerstagabend (20:45 Uhr) gegen den FC Sevilla.

ManUnited und Porto feilschen um Telles

09:55 Uhr: Alex Telles, Linksverteidiger vom FC Porto, soll laut "Daily Telegraph" zu Manchester United wechseln. Die Zeitung berichtet, dass der 27-jährige Brasilianer unbedingt in die Premier League wechseln will. Jedoch gibt es noch ein Problem: Porto verlangt für den Spieler mit knapp 40 Millionen Euro, United möchte die Ablösesumme hingegen möglichst noch drücken.

Bayern: Juve und Barça wollen Lewandowski

09:15 Uhr: Robert Lewandowski vom FC Bayern befindet sich trotz seiner 32 Jahre in der Form seines Lebens. Der Angreifer wurde in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig. Kein Wunder also, dass der ein oder andere Klub darauf hofft, sich die Dienste des polnischen Nationalspielers sichern zu können. Wie der "kicker" berichtet, sind der FC Barcelona und Juventus Turin an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert, das Fachmagazin bezieht sich dabei auf Quellen aus Italien.

Der Vertrag des Stürmers, der in der Saison 2019/20 auf unglaubliche 55 Tore in 47 Pflichtspielen kam, läuft noch bis 2023. Dass die Münchner Lewandowski jedoch ziehen lassen, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer vorstellbar.

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

