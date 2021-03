Publiziert 22/03/2021 Am 09:28 GMT | Update 22/03/2021 Am 09:28 GMT

Die portugiesischen Ärzte wollen sich persönlich ein Bild vom Zustand des 27-Jährigen machen.

Europameister Portugal startet am Mittwoch gegen Aserbaidschan in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar.

Am Samstag geht es für die Portugiesen nach Serbien.

Drei Tage später wartet mit Luxemburg eine absolute Pflichtaufgabe.

(SID)

