Deutschland trifft im Gruppenspiel der WM-Qualifikation auswärts auf Island. Das Match beginnt am Mittwoch, 8. September, um 20:45 Uhr.

Nach dem 6:0-Sieg gegen Armenien am Sonntag ist Deutschland Spitzenreiter der Gruppe J. Die Mannschaft hat die WM-Teilnahme nun also in der eigenen Hand.

Für Island läuft die Qualifikation enttäuschend. Mit lediglich vier Punkten nach fünf Spielen ist das Endrundenturnier in Katar in 2022 in weite Ferne gerückt.

Hier gibt es alle Informationen zum Spiel zwischen Island und dem DFB-Team in Reykjavik.

WM-Quali: Island - Deutschland live im TV

RTL ist bei allen Spielen der deutschen Mannschaft in der WM-Qualifikation live im TV mit von der Partie. Die Übertragung beginnt am Mittwoch, 8. September um 20:15 Uhr.

Island - Deutschland: WM-Qualifikation im Livestream

RTL bietet einen Livestream zum Spiel in Reykjavik zwischen Island und dem deutschen Team bei TVNow an.

WM-Quali: Island - Deutschland im Liveticker

Bei Eurosport.de informieren wir Euch umfangreich über den Weg zur WM 2022. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel des DFB-Teams.

Island - Deutschland: Karim Adeyemi begeistert beim DFB-Debüt gegen Armenien

Karim Adeyemi ist einst beim FC Bayern München aussortiert worden. Bei Red Bull Salzburg sorgt der Stürmer seit 2018 für Furore und wurde von Bundestrainer Hansi Flick auf Empfehlung von DFB-Scout Hermann Gerland erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Dort glänzte er bei seinem Debüt mit einem Treffer und trug dabei eine legendäre Rückennummer. Allerdings unterlief ihm auch ein Fauxpas. | Zum Artikel

