Die Protagonisten des turbulenten Fußball-Abends forderten seitens der FIFA sogar eine Untersuchung gegen Lahoz.

"Die FIFA muss das untersuchen. Sie können so einen Schiedsrichter nicht für so ein Spiel ansetzen. Er ist nicht auf der Höhe", schimpfte Lionel Messi gegen den Spanier . "Ich bin sehr wütend. Die Leute haben gesehen, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass es so enden sollte."