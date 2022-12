Im dritten Achtelfinale der WM 2022 in Katar kommt es zum Duell der Superstars: Frankreich mit Kylian Mbappé trifft auf Polen mit Robert Lewandowski. Anpfiff ist um 16:00 Uhr.

Die Franzosen qualifizierten sich in Gruppe D als Erster für die K.o.-Phase. Nach zwei Siegen gegen Australien (4:1) und Dänemark (2:1) verlor der Titelverteidiger zwar sein letztes Gruppenspiel gegen Tunesien (1:2) , am Gruppensieg änderte dies aber nichts mehr.

Die polnische Mannschaft belegte in Gruppe C Rang zwei hinter Argentinien. Im ersten Spiel gab es ein 0:0 gegen Mexiko , es folgte ein 2:0 gegen Argentinien-Bezwinger Saudi-Arabien . Im Gruppenfinale zitterte sich Polen trotz einer 0:2-Niederlage gegen Argentinien in die Runde der letzten 16.