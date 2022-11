Den Weltmeister geschlagen, aber trotzdem ausgeschieden: Tunesien besiegte im abschließenden Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft eine B-Elf Frankreichs mit 1:0 (0:0). Weil Australien im Parallelspiel aber gegen Dänemark gewann, reichte es für die Nordafrikaner nicht fürs Achtelfinale. Der vermeintliche Ausgleich der Franzosen durch Antoine Griezmann (90.+8) wurde per Videobeweis zurückgenommen.

Wahbi Khazri traf in der 58. Minute. Frankreich sicherte sich trotz der Niederlage Platz eins der Gruppe D. In der Runde der letzten 16 wartet nun der Zweite der Gruppe C auf die Equipe Tricolore. Dies könnte Argentinien sein. Tunesien schaffte es trotz einer engagierten Leistung auch im sechsten Anlauf nicht, die Gruppenphase bei einer WM zu überstehen.

Nachdem Frankreich schon vor der Partie die K.o.-Runde erreicht hatte, änderte Trainer Didier Deschamps im Education-City-Stadium sein Team gleich auf neun Positionen. Superstar Kylian Mbappe kam erst in der 63. Minute.

