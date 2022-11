"In iranischen Ligaspielen wurde seit Wochen nicht mehr gejubelt nach Toren. Nach dem 1:0 gegen Wales in der Nachspielzeit haben sie dann gejubelt und dafür werden sie jetzt kritisiert", schildert Nouripour.

"Beim 2:0 von Ramin Rezaeian freut er sich einen Augenblick und dann fällt ihm auf, dass sich das im Iran momentan nicht gehört. Dann fängt er an zu weinen. Das ist unglaublich bewegend", so der Grünen-Chef weiter.

Das zeige auch, wie unmenschlich der Druck auf den iranischen Nationalspielern sei.

"Deshalb bin ich auch so beeindruckt, dass sie diese Leistung abgerufen haben. Ich weiß nicht, wie das geht. Da muss ein Zauberer am Werk gewesen sein", so der Grünen-Chef weiter.

Nouripour: "Es fällt mir schwer, dem Iran die Daumen zu drücken"

Der Erfolg der Mannschaft sei umso bemerkenswerter, da die Mannschaft tief gespalten sei.

"Ganz viele Leute finden es schrecklich, dass die Spieler vor der WM beim Präsidenten waren. Sie haben nicht die kritischen Punkte angesprochen und gefragt: 'Warum werden unsere Kinder umgebracht?' Gleichzeitig gibt es zwei Spieler in der Mannschaft, die seit Wochen unfassbare Interviews geben. Im Sinne des Regimes. Da fällt es mir sehr schwer, mit reinem Herzen dazusitzen und denen die Daumen zu drücken", sagt Nouripour.

Mit den Machthabern im Iran geht Nouripour hart ins Gericht: "Das iranische Regime hat es geschafft, den Leuten das letzte bisschen Freude an diesem Thema zu nehmen und versucht auf allen Ebenen, den Sieg gegen Wales propagandistisch auszuschlachten."

Das abschließende Gruppenspiel der Iraner gegen die USA bezeichnet Nouripour in sportlicher Hinsicht als "das wichtigste, das die iranische Nationalmannschaft jemals gespielt hat."

