Am Sonntag, 27. November, stehen einmal mehr vier Spiele bei der Weltmeisterschaft in Katar auf dem Programm. Deutschland-Bezwinger Japan bekommt es in der Gruppe E mit Costa Rica zu tun, danach trifft Belgien um Superstar Kevin De Bruyne auf Marokko. Kanada und Kroatien beenden den zweiten WM-Spieltag, am Abend wartet der Kracher Deutschland gegen Spanien auf die Zuschauer.

Japan und Costa Rica machen am Sonntag den Anfang, das Duell der beiden deutschen Gruppengegner wird um 11:00 Uhr angepfiffen. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die Asiaten sensationell gegen das DFB-Team gewannen (2:1), musste Costa Rica gegen Spanien eine 0:7-Packung hinnehmen.

Ad

WM Aus Angst vor dem Verlieren: So erklärt die FIFA die torlosen Spiele VOR 5 STUNDEN

Um 17:00 Uhr geht es mit der Partie Kroatien gegen Kanada weiter. Die Nordamerikaner mit Bayern-Star Alphonso Davies wollen an ihre starke Leistung gegen Belgien anknüpfen, Kroatien erhofft sich indes eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Spiel.

Das letzte Spiel bestreiten Deutschland und Spanien um 20:00 Uhr. Hier findet Ihr alles zur Übertragung der Schicksalspartie am Abend.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Sonntag:

WM 2022: Japan - Costa Rica live im TV

Japan kann mit einem Sieg gegen Costa Rica einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Partie wird live im Free-TV übertragen. Das "ZDF" zeigt die Begegnung, die Berichterstattung beginnt bereits 45 Minuten vor Anpfiff.

WM 2022: Japan - Costa Rica live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet das "ZDF" einen Stream an, in dem Japan gegen Costa Rica live und in voller Länge gezeigt wird. Darüber hinaus ist das Spiel auch bei "MagentaTV", dem Streamingdienst der Telekom zu sehen.

WM 2022: Japan - Costa Rica live im Ticker

Japan und Costa Rica an. Zudem findet Ihr Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Spiel in der Gruppe E zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Belgien - Marokko live im TV

Das belgische Starensemble um De Bruyne, Thibaut Courtois und Eden Hazard hat die Chance, den Achtelfinal-Einzug vorzeitig klarzumachen. Nach dem 1:0-Sieg gegen Kanada müsste gegen Marokko ebenfalls ein Dreier her. Die Partie wird um 14:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Das "ZDF" überträgt das Spiel live im Free-TV.

WM 2022: Belgien - Marokko live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet das "ZDF" in der Mediathek einen Livestream zur Begegnung zwischen Belgien und Marokko an. Auch "MagentaTV" bietet einen Livestream zum zweiten Auftritt von De Bruyne und Co. an.

WM 2022: Belgien - Marokko live im Ticker

Belgien gegen Marokko in der Gruppe F einen Liveticker an. Zudem findet Ihr Eurosport bietet natürlich auch für die Partiegegenin dereinen Liveticker an. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Kroatien - Kanada live im TV

Um 17:00 Uhr trifft Kroatien auf Kanada mit Bayern-Star Alphonso Davies. Der zweite Auftritt der beiden Teams wird live im Free-TV im "ZDF" übertragen. Kommentiert wird das Geschehen von Bela Rethy.

WM 2022: Kroatien - Kanada live im Stream

Das "ZDF" bietet zusätzlich zum TV-Programm auch einen Livestream in seiner Mediathek an. Auch der Telekom-Streamingdienst "MagentaTV" zeigt das Duell zwischen Kroatien und Kanada im Livestream.

WM 2022: Kroatien - Kanada live im Ticker

Kroatien - Kanada im Liveticker. Zudem findet Ihr Ihr seid nicht zuhause und habt keine Möglichkeit, das Spiel im Stream anzuschauen? Dann seid Ihr bei Eurosport genau richtig. Wir begleiten das Spielim Liveticker. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

Das könnte Dich auch interessieren: Mbappé der Held: Frankreich steht vorzeitig im WM-Achtelfinale

Flick nimmt DFB-Team vor "Endspiel" gegen Spanien in die Pflicht

WM Tunesien rennt vergeblich an: Australien wahrt Chance aufs Achtelfinale VOR 10 STUNDEN