Am Sonntag, 27. November, tritt Deutschland im zweiten Gruppenspiel der WM in Katar gegen Spanien an. Anstoß ist um 20:00 Uhr MEZ.

Das DFB-Team hat im Auftaktspiel gegen Japan einen herben Dämpfer erlitten . Nach der 1:2-Niederlage ist die Mannschaft von Hansi Flick fast schon zum Siegen verpflichtet.

Ad

Spanien hat sich dagegen eine glänzende Ausgangsposition verschafft. Der hat sich dagegen eine glänzende Ausgangsposition verschafft. Der 7:0-Erfolg gegen Costa Rica machte den Mitfavoriten bereits die Tür ins Achtelfinale weit auf.

WM Deutsche Protest-Geste auch gegen Spanien? Havertz nimmt Stellung VOR 13 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Spiel zwischen Spanien und Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

WM 2022: Spanien - Deutschland live im TV

Das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien wird live im Free-TV im "ZDF" und kostenpflichtig bei "Magenta TV" übertragen.

WM 2022: Spanien - Deutschland live im Stream

Das Match zwischen Deutschland und Spanien wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Auch das "ZDF" ist im Livestream mit von der Partie.

WM 2022: Spanien - Deutschland live im Ticker

Eurosport.de ist im Spiel zwischen Spanien und Deutschland im Liveticker mit von der Partie. Zudem lest Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Iraner singen die Hymne mit: Fans zwischen Trauer und Wut

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM Iran-Spieler singen die Hymne mit: Fans zwischen Trauer und Wut VOR 14 STUNDEN