Am Montag, 28. November, beschließen die Nationalteams in den Gruppen G und H den zweiten Spieltag bei der WM 2022 in Katar.

Kamerun mit Bayern Münchens Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting und Serbien. Beide Mannschaften stehen nach ihren jeweiligen Auftaktniederlagen (Kamerun Den Auftakt machen um 11:00 UhrmitundBeide Mannschaften stehen nach ihren jeweiligen Auftaktniederlagen (Kamerun 0:1 gegen die Schweiz , Serbien 0:2 gegen Brasilien ) in der Gruppe G bereits mit dem Rücken zur Wand.

Südkorea und Ghana in der Gruppe H. Während der zweimalige Asienmeister zum Start in die WM-Endrunde gegen Uruguay einen Zähler Die zweite Partie des Tages bestreiten um 14:00 Uhrundin der Gruppe H. Während der zweimalige Asienmeister zum Start in die WM-Endrunde gegeneinen Zähler beim torlosen Remis erkämpfte, ist Ghana nach der 2:3-Pleite gegen Portugal zum Siegen verdammt.

TitelfavoritBrasilien gegen die Schweiz. Beide Mannschaften starteten mit Siegen in die Weltmeisterschaft. Allerdings muss Brasilien im Duell mit den Eidgenossen auf ihren verletzten Superstar Neymarverzichten. Es folgt um 17:00 Uhr der zweite Auftritt vongegen die. Beide Mannschaften starteten mit Siegen in die Weltmeisterschaft. Allerdings muss Brasilien im Duell mit den Eidgenossen auf ihren verletzten Superstar

Portugal um Cristiano Ronaldo und Uruguay schließen den WM-Tag um 20:00 Uhr ab. Der Europameister von 2016 kann dabei das Achtelfinale mit einem Sieg gegen die Südamerikaner bereits unter Dach und Fach bringen.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Montag:

WM 2022: Kamerun - Serbien live im TV

Um 11:00 Uhr kämpfen Kamerun und Serbien im Al-Janoub Stadium um den ersten Sieg bei der WM 2022. Das Duell der beiden noch punktelosen Nationalteams in Gruppe G wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" haben die Rechte an der Begegnung.

WM 2022: Kamerun - Serbien live im Stream

Die Auftaktpartie am Montag, 28. November, zwischen Kamerun um Bayern Münchens Torjäger Choupo-Moting und Serbien in der Gruppe G wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Anpfiff der Begegnung in Al-Wakrah ist um 11:00 Uhr.

WM 2022: Kamerun - Serbien live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Kamerun und Serbien an. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Südkorea - Ghana live im TV

Um 14:00 Uhr trifft Südkorea bei der Weltmeisterschaft in Katar im Education City Stadium auf Ghana. Die Partie der beiden vermeintlichen Underdogs in Gruppe H wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen.

WM 2022: Südkorea - Ghana live im Stream

Zusätzlich zu der TV-Übertragung des Spiels Südkorea gegen Ghana bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zum ersten Duell in der Gruppe H an. Auch "MagentaTV" überträgt die Partie von Südkorea um Spurs-Star Heung-min Son um 14:00 Uhr live im Stream.

WM 2022: Südkorea - Ghana live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Südkorea und Ghana an. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Brasilien - Schweiz live im TV

Um 17:00 Uhr bestreitet TitelfavoritBrasilien gegen die Schweiz das zweite Spiel bei der WM in Katar. Allerdings muss die Seleção verletzungsbedingt auf Superstar Neymar verzichten. Die zweite Partie der Brasilianer in Gruppe G gegen die Schweiz im Stadium 974 zu Doha könnt ihr live im Free-TV im in der "ARD" verfolgen.

WM 2022: Brasilien - Schweiz live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zur Begegnung zwischen Brasilien und der Schweiz an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr das zweite Match der Brasilianer um Vinicius, Richarlison und Co. um 17:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: Brasilien - Schweiz live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Brasilien und der Schweiz an. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Portugal - Uruguay live im TV

Die zweite Partie von Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo bei der WM 2022 wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen. Der Europameister von 2016 trifft um 20:00 Uhr im Lusail Iconic Stadium auf Uruguay.

WM 2022: Portugal - Uruguay live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zum Spiel zwischen Portugal und Uruguay an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr den Kracher in der Gruppe H um 20:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: Portugal - Uruguay live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Portugal und Uruguay an. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

