In der FIFA-Weltrangliste belegt Belgien derzeit den zweiten Platz hinter Brasilien. Bei der Weltmeisterschaft vor vier Jahren in Russland erreichte das Team von Nationaltrainer Roberto Martínez den dritten Platz, scheiterte im Halbfinale nur knapp 0:1 am späteren Weltmeister Frankreich.

Ähnliche Leistungen traut Kevin De Bruyne der belgischen Nationalmannschaft in Katar nicht zu: "Ich denke, unsere Chance war 2018. Wir haben eine gute Mannschaft, aber sie altert. Wir haben einige Schlüsselspieler verloren", sagte der Mittelfeldspieler überraschend ehrlich: "Wir haben einige gute neue Spieler, aber sie sind nicht auf dem Niveau, auf dem andere Spieler 2018 waren. Ich sehe uns eher als Außenseiter."

Das erste Gruppenspiel gegen Kanada hatte Belgien knapp 1:0 gewonnen , ohne dabei sonderlich zu überzeugen. Die Roten Teufel hatten Glück, dass Bayern-Star Alphonso Davies in der 11. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven versagten. Am Ende reichte ein Treffer von Michy Batshuayi (44.) zum Sieg.

Zu wenig für De Bruyne, der sich bereits am Freitag kritisch zur Leistung der Mannschaft geäußert hatte. "Als Mannschaft müssen wir mutiger sein, auch am Ball. Ich habe mich dem Niveau der gesamten Mannschaft angepasst und das hat nicht gereicht. Ich erwarte viel mehr", so der ManCity-Star.

De Bruyne von Auszeichnung zum Man of the Match irritiert

Auch, dass De Bruyne trotz mäßiger Leistung gegen Kanada die Auszeichnung zum Man of the Match erhielt, missfiel ihm : "Es wundert mich, dass ich hier sitze. Ich habe schlecht gespielt", sagte de Bruyne direkt nach Abpfiff.

Am Sonntag trifft Belgien im zweiten Spiel der Gruppe F auf Marokko ( jetzt im Liveticker ) und kann mit einem Sieg vorzeitig das Achtelfinale klarmachen.

