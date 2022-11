Am Mittwoch, 23. November starten zahlreiche Topmannschaften in die WM 2022 in Katar. Den Anfang macht Kroatien. Der Vizeweltmeister um Luka Modric trifft um 11:00 Uhr in Al-Khor auf Marokko.

Danach startet die deutsche Nationalmannschaft in die Mission WM-Titel. Die DFB-Elf spielt um 14:00 Uhr im Khalifa International Stadium gegen Japan um die ersten Punkte in Gruppe E. Danach (17:00 Uhr) treffen in Doha mit Mitfavorit Spanien und Costa Rica die beiden weiteren Gruppengegner Deutschlands aufeinander.

Zum Abschluss startet Belgien mit Kevin de Bruyne um 20:00 Uhr gegen Alphonso Davies' Kanadier in die Gruppe F.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Mittwoch:

WM 2022: Marokko - Kroatien live im TV

Das erste WM-Spiel in der Gruppe F zwischen Marokko und Vizeweltmeister Kroatien wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen. Anpfiff im Al-Bayt Stadium ist um 11:00 Uhr.

WM 2022: Marokko - Kroatien live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung von der Begegnung zwischen Marokko und Kroatien bietet die "ARD" einen Livestream in der "ARD Mediathek" an. Den Auftakt von Vizeweltmeister Kroatien um Luka Modric gegen Marokko um Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui könnt ihr auch live im Stream bei "MagentaTV" verfolgen. Anstoß der Begegnung in der Gruppe F ist um 11:00 Uhr.

WM 2022: Marokko - Kroatien live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Begegnung zwischen Marokko und Kroatien an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einenzur Begegnung zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

WM 2022: Deutschland - Japan live im TV

Um 14:00 Uhr startet die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Manuel Neuer gegen Japan in die Weltmeisterschaft. Der Auftakt der DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick in der Gruppe E im Khalifa International Stadium wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen.

WM 2022: Deutschland - Japan live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung vom Auftaktspiel der Gruppe E zwischen Deutschland und Japan bietet die "ARD" einen Livestream in der "ARD Mediathek" an. Auch "MagentaTV" überträgt die Begegnung des viermaligen Weltmeisters live im Stream. Die DFB-Elf um Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané und Co. startet um 14:00 Uhr in die WM 2022.

WM 2022: Deutschland - Japan live im Ticker

WM 2022: Spanien - Costa Rica live im TV

Spanien startet um 17:00 Uhr in die WM. Der Weltmeister von 2010 trifft in der deutschen Gruppe E auf Costa Rica. Der erste Auftritt der Furia Roja aus dem Al-Thumama Stadium zu Doha wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen.

WM 2022: Spanien - Costa Rica live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die "ARD" in ihrer Mediathek einen Livestream zur ersten WM-Begegnung der spanischen Nationalmannschaft gegen Costa Rica an. Auch bei "MagentaTV" könnt ihr den ersten Auftritt von Sergio Busquets, Gavi, Pedri und Co. live im Stream verfolgen.

WM 2022: Spanien - Costa Rica live im Ticker

WM 2022: Belgien - Kanada live im TV

Um 20:00 Uhr startet Mitfavorit Belgien gegen Kanada in der Gruppe F in die WM 2022. Die "ARD" überträgt das Auftaktspiel von Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Co. gegen die Kanadier um Bayerns Alphonso Davies live im Free-TV.

WM 2022: Belgien - Kanada live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die "ARD" einen Livestream zur Begegnung zwischen Belgien und Kanada in der "ARD Mediathek" an. Auch "MagentaTV" überträgt das zweite Spiel in der Gruppe F live im Stream.

WM 2022: Belgien - Kanada live im Ticker

