Am Mittwoch, 23. November startet Deutschland in die 22. Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Um 14:00 Uhr MEZ beginnt das Match der Gruppe E. Anschließend trifft Spanien im zweiten Gruppenspiel auf Costa Rica.

Ad

In der schwierigen Gruppe mit Ex-Weltmeister Spanien ist ein erfolgreicher Auftakt für das DFB-Team von großer Bedeutung. Gegen Japan ist die Mannschaft von Hansi Flick favorisiert.

WM Trotz aller Widrigkeiten zum Titel: Flick schaltet in Angriffsmodus VOR 2 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zur Partie zwischen Deutschland und Japan bei der WM in Katar.

WM 2022: Deutschland - Japan live im TV

Das WM-Spiel zwischen Deutschland und Japan wird live im Free-TV in der "ARD" und bei "Magenta TV" übertragen.

WM 2022: Deutschland - Japan live im Stream

Das Match zwischen Deutschland und Japan wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Zudem bietet die "ARD" zu seiner Fernsehübertragung einen Stream in der "ARD Mediathek" an.

WM 2022: Deutschland - Japan live im Ticker

Eurosport.de begleitet die Begegnung zwischen Deutschland und Japan live im Ticker. Zudem lest Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM DFB prüft rechtliche Schritte im "One-Love"-Streit mit der FIFA VOR 4 STUNDEN