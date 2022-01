Die deutsche Nationalmannschaft startet um 18 Uhr in die 15. Handball-Europameisterschaft. Zum Auftakt trifft das Team um Bundestrainer Alfred Gislason im Winter-Stadion Ondrej Nepela in Bratislava auf Belarus.

In der ausgeglichen besetzten Vorrundengruppe D trifft das DHB-Team zudem auf Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).

Die Generalprobe für die deutsche Mannschaft glückte. Am Sonntag schlug Deutschland den Olympiasieger aus Frankreich 35:34 (14:18).

Dennoch warnte Trainer Gislason vor dem Anwurf vor den Belarussen. Für den 62 Jahre alten Isländer erwartet die deutsche Mannschaft ein "50:50-Spiel".

Deutschland - Belarus 0:0

1. Minute: Deutschland beginnt mit einer 6-0-Abwehr und ohne einen etatmäßigen Rechtsaußen. Timo Kastening sitzt erst einmal auf der Bank. Christoph Steinert beginnt.

INFO - Überraschung im Tor

Die deutsche Mannschaft beginnt mit dem 23-jährigen Till Klimpke von der HSG Wetzlar im Tor. Der Youngster steht damit unmittelbar von seinem ersten Spiel bei der Europameisterschaft. Das ist eine Überraschung. Andreas Wolff sitzt von Beginn an nur auf der Bank.

INFO - Gislason erwartet gegen Auftaktgegner Belarus "50:50-Spiel"

Deutschland startet als Wundertüte in das Turnier in der Slowakei und Ungarn. Bundestrainer Alfred Gislason und Rückraum-Mann Julius Kühn warnten vor dem Auftaktmatch in Bratislava davor, den Gegner zu unterschätzen. Der 62 Jahre alte Isländer erwartet gegen die Belarussen sogar ein "50:50-Spiel".

"Absolutes 50:50-Spiel": Gislason warnt vor Auftaktgegner Belarus

INFO - Eurosport-Experte Hens warnt vor Gruppe: "Das wird ein hartes Stück Arbeit"

2004 wurde Pascal Hens mit der deutschen Mannschaft Europameister. Drei Jahre später war der einstige Weltklasse-Handballer Teil des Wintermärchens, als Deutschland im eigenen Land Weltmeister wurde. Vor dem Spiel gegen Belarus sprach der Eurosport-Experte im exklusiven Interview über die Qualitäten der deutschen Mannschaft, die Gruppengegner Belarus, Österreich und Polen sowie die Topfavoriten auf den Turniersieg. | Zum Interview mit dem Eurosport-Experten

INFO - Bis zu 18 Spiele der Handball-EM live bei Eurosport

Eurosport das Gruppenspiel zwischen Portugal und Island ab 20:30 Uhr. Insgesamt sind bis zu 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV bei Eurosport zu sehen. | Am Abend überträgtdas Gruppenspiel zwischen Portugal und Island ab 20:30 Uhr. Insgesamt sind bis zu 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV bei Eurosport zu sehen. | Der Sendeplan zur Handball-Europameisterschaft

INFO - Generalprobe geglückt: Deutschland schlägt Olympiasieger

Die deutschen Handballer bestanden ihren ultimativen Härtetest gegen Olympiasieger Frankreich am vergangenen Sonntag mit Bravour. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte das französische Starensemble durch ein Tor von Luca Witzke in der Schluss-Sekunde mit 35:34 (14:18). Damit geht die Mannschaft mit reichlich Selbstvertrauen in das erste Gruppenspiel gegen Belarus. | Zum Artikel

"Extrem viel Schwung": Die Stimmen zum DHB-Coup gegen Frankreich

INFO - Der Weg zum Europameisterschaftstitel

Die Vorrunde wird in sechs Vierergruppen ausgetragen. Deutschland trifft in der Gruppe D neben Belarus auf Österreich und Polen. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann zwei Sechsergruppen gibt. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus. Alle Finalspiele werden in Budapest ausgetragen. | Alle Fragen und Antworten zum Turnier

INFO - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen aus dem Winter-Stadion Ondrej Nepela in Bratislava. Um 18 Uhr startet die deutsche Mannschaft in die Handball-Europameisterschaft. Auftaktgegner der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason in der Gruppe D ist Belarus. Pascal Steinmann tickert den deutschen EM-Start für Euch live.

