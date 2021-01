Der Linksaußen, an dessen Leistungen während des Turniers immer wieder Kritik aufgeflammt war, sprach dabei die Tatsache an, dass auf seiner linken Seite weniger Bälle ankommen als auf der rechten.

Pascal Hens nimmt den Kapitän nun in Schutz. "Sobald Uwe ein paar Bälle verwirft, dreschen alle auf ihn ein", so der ehemalige Nationalspieler. Gensheimer habe "sicher nicht sein bestes Turnier gespielt und nicht die gewohnte Quote erreicht". Die Erwartungen an den 34-Jährigen seien aufgrund seiner Klasse und seines Kapitänamts überdies besonders hoch. "Von daher kam das Interview nach dem Spiel gegen Brasilien rückblickend zum falschen Zeitpunkt", so Hens.

Gehakt hat es in der Tat beim deutschen Team , vor allem in der Abwehr im Mittelblock, mitunter aber auch im Angriff.

Die Gründe sieht Hens zum einen im Fehlen von gleich neun Spieler, zum anderen aber auch am Ausbleiben eines großen Aha-Erlebnisses. "Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir zuletzt von den sogenannten 'Endspielen' nicht so viele gewonnen haben, sie die Partien bei der WM gegen Ungarn und Spanien. Da haben wir gut mitgehalten, waren gegen Spanien auch drei Tore vorne, am Ende aber verlieren die Jungs. Das gibt dann so ein Wieder-nicht-gepackt-Gefühl. So eine Begegnung muss jetzt bald mal wieder gewonnen werden, sodass es 'klick' macht bei den Spielern."