Auch knapp eine Woche nach dem olympischen Reit-Drama um Annika Schleu ist die Deutsche und Pferd Saint Boy weiterhin Gesprächsthema. Mit den Folgen hat die Sportsoldatin auch immer noch zu kämpfen , wie sie im "Zeit"-Interview ausführlich schilderte.

Zudem äußerte sie sich bezüglich des Verhaltens von Bundestrainerin Raisner, die von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde, da sie offensichtlich versucht habe, Saint Boy mit der rechten Faust auf die linke hintere Flanke zu schlagen. Zudem hat sie Schleu zugerufen: "Hau mal richtig drauf! Hau drauf!"

Die 31-Jährige meinte diesbezüglich: "Dass sie von außen mit der Hand eingegriffen haben soll, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Auf ihre Zurufe habe ich reagiert und zurückgerufen: 'Mache ich ja!' Aber in dem Maß, wie ich es für richtig hielt."

Die dramatischen Bilder, wie Schleu unter Tränen versuchte, das ängstliche, nervöse und völlig verunsicherte Pferd mit der Gerte zurück in den Parcours zu bringen und zum Springen zu treiben, gingen um die Welt. Doch die Sportsoldatin blieb erfolglos und wurde nach der vierten Verweigerung disqualifiziert.

Schleu hat kein Verständnis für Äußerung von Werth

Auch Isabell Werth, die erfolgreichste Reiterin der Welt, äußerte sich nach den Vorfällen im Modernen Fünfkampf und vertritt die Meinung : "Fünfkampf hat nichts, aber auch gar nichts mit Reiten zu tun. Die Pferde sind ein Transportmittel, zu denen die Athleten keinerlei Bezug haben. Denen kann man genauso gut ein Fahrrad oder einen Roller geben."

Schleu habe diese Aussage natürlich auch gelesen und nahm diesbezüglich Bezug: "Ich weiß nicht, warum man in einer solchen Situation noch so etwas sagen muss. Ich schätze sie. Es wäre Quatsch zu behaupten, dass ich eine so enge Beziehung zu Pferden habe wie sie. Sie hat ihr eigenes Pferd, mit dem sie über Jahre trainiert. Ich kannte das Pferd seit 20 Minuten."

Doch es sei ihre Aufgabe, ein unbekanntes Pferd zu reiten, darum seien die Anforderungen im Parcours auch nicht so hoch.

Schleu über Regelwerk beim Modernen Fünfkampf

Beim Modernen Fünfkampf werden die Pferde den Reiterinnen zugelost, so kennen die Sportlerinnen die Tiere vor dem Wettkampf gerade mal rund zwanzig Minuten.

Schleu erklärte, was der Sinn dieser Pferdelotterie sei: "Wenn jeder sein eigenes Pferd mitbringen würde, wäre der Fünfkampf ein sehr elitärer Sport. Außerdem müsste man den Pferden das Reisen zumuten, die verschiedenen Zeitzonen, Klima, fremde Ställe. All das wollte man bei uns vermeiden. Das finde ich richtig."

Trotzdem müsse am Regelwerk des Modernen Fünfkampfes unbedingt etwas verändert werden, so Schleu. Ihr konkreter Vorschlag: "Die Regel, ab wann man einem Pferd nicht mehr zumutet, noch mal in den Parcours zu gehen."

Denn der größte Fehler sei gewesen, Saint Boy nicht auszutauschen. Es sollte bei der Vorstellung der Pferde viel mehr darauf geachtet werden, wie sie über den Parcours gehen. Schleu hatte bereits vor ihrem Wettkampf ein Video von Saint Boy gesehen. "Ich dachte: Das sieht aber überhaupt nicht harmonisch aus! Das Pferd trug auch bei der Besitzerin den Kopf immer extrem hoch. Das bedeutet, es wehrt sich", sagte die 31-Jährige.

Schleu vom Verband enttäuscht

Schleu zeigte sich enttäuscht von dieser Einstellung des Verbandes: "Viele von uns Fünfkämpfern reiten sehr gern. Aber wir wissen alle, dass der Springwettkampf unsere Träume platzen lassen kann. Keiner von uns wünscht sich diese Art des dramatischen Spektakels."

