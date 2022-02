Statistisch betrachtet kann die deutsche Delegation mit dem Erreichten bei den Winterspielen in Peking hochzufrieden sein.

Mit zwölf Goldmedaillen, zehn Mal Silber und fünf Mal Bronze belegte Deutschland im Medaillenspiegel Rang zwei - nur Norwegen sammelte mehr Edelmetall ein.

Für eine ganz besondere Premiere sorgte indes Eisschnellläuferin Claudia Pechstein.

Eurosport.de präsentiert bemerkenswerte Zahlen zu Olympia 2022:

2

Neuseeland hat in Peking die ersten beiden Goldmedaillen bei Olympischen Winterspielen überhaupt geholt. Die Snowboarderin Zoi Sadowksi Synnott gewann als erste Neuseeländerin das begehrte Edelmetall im Slopestyle. Ihr Landsmann Nico Porteus zog auf Skiern in der Halfpipe nach.

4x5

Insgesamt vier Athletinnen und Athleten konnten sich über den Gewinn von fünf olympischen Medaillen freuen. Neben den Biathlon-Stars Marte Olsbu Roeiseland, Quentin Fillon Maillet und Johannes Bö schaffte es auch Langläufer Alexander Bolshunov fünf Mal aufs Podium. In der Häufigkeit ein Novum in der Olympia-Historie. Zuvor gelang dieses Kunststück nur neun weiteren Olympionikinnen und Olympioniken.

5

Eisschnellläuferin Ireen Wüst sicherte sich in Peking zum fünften Mal in Folge eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen und stellte mit dieser Leistung einen neuen Rekord auf. Die Niederländerin gewann nach 2010 und 2018 erneut über die 1500 Meter. Bereits 2006 und 2014 holte Wüst in Turin und Sotschi Gold über die 3000 Meter. Hinzu kommt der Olympiasieg in der Mannschaftsverfolgung, ebenfalls 2014.

15

Gastgeberland China konnte sich mit insgesamt 15 Medaillen den dritten Platz im Medaillenspiegel sichern. Neben neun Goldmedaillen stehen vier Silbermedaillen und zwei aus Bronze auf dem Papier. Mit dem dritten Platz finden sich die Chinesen erst das zweite Mal in den Top Ten des Endklassements, nachdem sie in Vancouver 2010 Platz sieben belegt hatten.

16

Norwegen hat mit dem Gewinn von 16 Goldmedaillen einen neuen Olympia-Rekord aufgestellt. Keine Nation gewann zuvor so häufig goldenes Edelmetall bei Winterspielen. Der bisherige Rekord lag bei 14. Diesen mussten sich die Norweger mit Kanada teilen. Insgesamt sammelte Norwegen 37 Medaillen in Peking - zwei weniger als bei den vergangenen Spielen in Pyeongchang.

3 von 19 - oder 16%

US-Star Mikaela Shiffrin schaffte es in ihrer Karriere insgesamt 19 Mal nicht ins Ziel. Alleine bei den Spielen von Peking passierte ihr dieses Missgeschick drei Mal in Folge. Das bedeutet: 16% der Ausfälle in Shiffrins Profilaufbahn unterliefen dem Superstar bei Olympia 2022.

41

Das Alter ist auch nur eine Zahl. Das hat der französische Alpin-Star Johan Clarey bewiesen . Mit 41 Jahren und 29 Tagen geht Clarey als ältester Skifahrer mit Olympia-Medaille in die Geschichte ein. In der Abfahrt sicherte sich der Routinier Silber. Der bisherige Rekord für den ältesten Skifahrer, der ein olympisches Podium erklimmen konnte, hielt bisher Bode Miller mit seiner Bronzemedaille im Super-G 2014. Der US-Amerikaner war damals 36 Jahre alt.

49

Wenn wir schon einmal beim Alter sind. Mit 49 Jahren ist Claudia Pechstein als älteste Athletin in die Olympia-Geschichtsbücher eingegangen . Die deutsche Eisschnellläuferin nahm seit 1992 in Albertville an allen Winterspielen teil. Lediglich Vancouver 2010 verpasste Pechstein wegen einer Dopingsperre. Damit war Pechstein acht Mal bei Olympia am Start.

74

Bei den Spielen 1948 in St. Moritz holte Belgien durch Micheline Lannoy und Pierre Baugniet im Eiskunstlauf die bisher einzige Goldmedaille. 74 Jahre später gelang Bart Swings nun im Eisschnelllauf-Massenstart der zweiten Olympiasieg für Belgien.

90

Mit insgesamt 27 Medaillen landeten die deutschen Athletinnen und Athleten hinter Norwegen im Medaillenspiegel auf dem zweiten Platz. Besonders beeindruckend war die Ausbeute von Team D im Eiskanal . 90% der Rodel-, Skeleton und Bob-Wettkämpfe entschied Deutschland für sich. Mit 16 Medaillen aus diesen Wettbewerben stammen etwa 59% der 27 Medaillen aus diesen drei Sportarten.

