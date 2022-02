Zwei tägliche Live-Shows im täglichen TV-Programm runden das Live-Sport-Angebot ab und bieten den Zuschauer:innen Einordnung, Unterhaltung und analytischen Tiefgang.

Eine zentrale Rolle spielen die digitalen Kanäle: So sind im Livestream mit Eurosport bei Joyn PLUS+ alle Events der Olympischen Winterspiele verfügbar.

Auf Eurosport.de und auf den Social-Media-Kanälen präsentiert Eurosport den unterschiedlichsten Zielgruppen maßgeschneiderten Content auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok.

Das hochklassige Team an Expert:innen, das aus mehr als 30 Olympia-Teilnahmen zusammen zwölf Goldmedaillen und einen unglaublichen Erfahrungsschatz über das größte Sportereignis der Welt mitbringt, analysiert nicht nur die Leistungen der aktuellen Athlet:innen, sondern vermittelt auch glaubhaft den olympischen Geist.

Die ausgefeilte Technik des VR-/AR-Studiosystems mit dem preisgekrönten Eurosport Cube sorgt auch optisch für Nähe zu den Aktiven, die im Cube zudem live aus Peking ins Studio teleportiert werden können, wenn in Deutschland täglich ab 8:45 Uhr in der Medal Zone das komplett lokalisierte Programmangebot für alle Olympiafans beginnt.

Der bahnbrechende Cube wird auch in diesem Jahr das Alleinstellungsmerkmal von Discovery sein, und neue technologische Maßstäbe im Broadcasting-Bereich setzen. Der komplett neu gestaltete Cube erschafft eine virtuelle Welt, die es so noch nie in Sportproduktionen zu sehen.

Olympia in UHD HDR mit Eurosport 4K

Eurosport 4K präsentiert die Olympischen Winterspiele von Peking 2022 auch in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität. Der Eventsender ist in Deutschland vom 04. bis 20. Februar via ASTRA Satellit bei HD+ auf UHD1 verfügbar und in Österreich bei simpliTV via SAT in UHD zu sehen.

Die Zuschauer:innen können sich auf perfekten Fernsehgenuss freuen und insgesamt rund 100 Stunden Live-Berichterstattung der Olympischen Winterspiele in nativem UHD genießen.

Bei Eurosport 4K werden alle Top-Events aus den Sportarten Eiskunstlauf, Ski Alpin, Skispringen, Biathlon und Skilanglauf sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier gezeigt.

