Damit gehen Werth, von Bredow-Werndl und Schneider am Wochenende im Grand Prix an den Start, der die Qualifikation für die Team- sowie die Einzelentscheidung ist. Als Nummer zwei der Welt beginnen von Bredow-Werndl und Dalera im ersten Teil am Samstag (ab 10:00 Uhr).

Die Weltranglistenerste Werth mit Bella Rose sowie Schneider und Showtime folgen im zweiten Teil am Sonntag (ab 10:00 Uhr).

(SID)

