"Natürlich bin ich glücklich, dass ich das Bergtrikot habe", betonte Rick Zabel, schränkte aber sofort ein: "Meine Hauptaufgabe ist es, Giacomo Nizzolo in den Sprints zu helfen. Deshalb bin ich enttäuscht, dass ich ihn am Ende nicht in Position fahren konnte."

So war es Routinier Mark Cavendish, der im Zielsprint der 3. Etappe den Sieg nach Hause fuhr und dem Quick-Step Alpha Vinyl Team den Tageserfolg bescherte.

Zabel selbst hatte sich auf dem Teilstück ein hartes Duell um das Bergtrikot mit dem Niederländer Pascal Eenkhoorn von Jumbo-Visma geliefert.

Beide Fahrer waren in der Bergwertung am Ende des Tages mit jeweils fünf Zählern zwar punktgleich, da Zabel aber im Gesamtklassement besser steht, gehört ihm die Führung.

Auf dem Weg zum Vulkan will der Deutsche daher "noch einen weiteren Tag im Bergtrikot genießen", denn "ich werde es am Ätna sicher verlieren".

Zabel: "Ein toller persönlicher Erfolg"

Die Schlusssteigung zieht sich über 22,8 km und weist im Schnitt eine Steigung von 5,9% auf. Die heftigste Rampe mit bis zu 14% wartet etwa zur Halbzeit auf das Peloton , die letzten sechs Kilometer sind durchschnittlich nur noch 5,4% steil.

Die Eroberung des Maglia Azzurra bezeichnete Zabel als "tollen persönlichen Erfolg". Fortan gelte die Konzentration aber wieder der Unterstützung von Kapitän Giacomo Nizzolo, der in der Sprintwertung auf Platz sechs liegt.

Hartes Duell ums Bergtrikot: Zabel gegen Eenkhoorn

