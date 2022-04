Am Osterwochenende steht der nächste große Höhepunkt der Radsport-Saison an. Im Norden Frankreichs steigt der Klassiker Paris - Roubaix. Das Männer-Rennen startet am Ostersonntag, 17. April um 10:30 Uhr. Die Frauen müssen bereits am Samstag, 16. April über das Kopfsteinpflaster. Das Frauen-Rennen beginnt um 12:25 Uhr.

Das Fahrerfeld der 119. Ausgabe des Männer-Rennens bei Paris - Roubaix ist erlesen. Unter anderem kämpfen Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Kasper Asgreen in der "Hölle des Nordens" um den Sieg. Van der Poel gilt aufgrund seiner bisher starken Klassiker-Saison und seinem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt als der Top-Favorit.

Aus deutscher Sicht sind unter anderem John Degenkolb, Pascal Ackermann, Nils Politt und Nikias Arndt am Start. Degenkolb gewann die "Königin der Klassiker" 2015, Politt wurde 2019 Zweiter.

Hier gibt es alle Informationen zum Ritt über das Kopfsteinpflaster 2022:

Paris - Roubaix live im TV: Männer und Frauen live bei Eurosport

Das Frauen-Rennen beim Radsport-Klassiker im Norden Frankreichs gibt es am 16. April ab 14:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1.

Das Rennen der Männer wird am Ostersonntag, 17. April in voller Länge ab 10:30 Uhr live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Paris - Roubaix live im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ könnt ihr bei beiden Rennen in voller Länge bei Paris - Roubaix dabei sein. Hier läuft auf einem Bonuskanal das Rennen auch dann weiter, wenn im TV Werbung gesendet wird.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Paris - Roubaix im Liveticker

Eurosport.de bietet zum Rennen der Männer in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Liveticker zu Paris-Roubaix an. Hier gibt es alle News, Informationen und Highlight-Videos zum Rennen:

