Am 24. Juli startete die Tour de France Femmes 2022 am Eiffelturm in Paris mit Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Lisa Brennauer und Co.

Auf acht Etappen geht es für die 22 Teams durch Nordwestfrankreich und das Elsass mit Distanzen zwischen 82 und 175 Kilometern.

Das Finale der Tour de France der Frauen steigt dann bei der Bergankunft an der Super Planche des Belles Filles in den Vogesen am 31. Juli.

Die kompletten Ergebnisse jeder Etappe und den Endstand in den Gesamtwertungen bei der Tour de France Femmes 2022 gibt es hier:

Tour de France Femmes 2022: So steht es nach der 8. Etappe

Platzierung Fahrer Team Zeit 1. Annemiek van Vleuten Movistar 26:55:44 2. Demi Vollering Team SD Worx +03:48 3. Katarzyna Niewiadoma Canyon / Sram Racing +06:35 4. Juliette Labous Team DSM +07:28 5. Silvia Persico Valcar +08:00

Tour de France Femmes 2022: Ergebnisse und Gesamtwertungen

Tour de France der Frauen 2022: Zum Stream und den News

8. Etappe: Doppelsieg für van Vleuten

Annemiek van Vleuten hat im Gelben Trikot den Gesamtsieg bei der Frauen-Tour mit dem Triumph an Bergankunft Super Planche des Belles Filles perfekt gemacht. Als Solistin gewann sie am steilen Schlussanstieg in den Vogesen die abschließende 8. Etappe der Tour de France Femmes und baute ihre Führung in der Gesamtwertung noch aus. Die Niederländerin war die absolut dominierende Fahrerin des Rennens. | Zum Bericht

Defekte in Serie für Gelbes Trikot & Kampf um Bergtrikot: Die Highlights

7. Etappe: Van Vleuten mit Gala-Vorstellung

Die Niederländerin Annemiek van Vleuten steht kurz vor dem Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen. Die dreimalige Weltmeisterin gewann die fordernde Bergetappe über 127,1 km nach Le Markstein als Solistin und übernahm das Gelbe Trikot. Die zweitplatzierte Demi Vollering (Niederlande) hatte schon 3:26 Minuten Rückstand, die zuvor führende Niederländerin Marianne Vos brach völlig ein. | Zum Bericht

6. Etappe - Sieg im Gelben Trikot: Vos stürmt zum zweiten Tageserfolg

Marianne Vos (Jumbo-Visma) hat die 6. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und damit ihren zweiten Tagessieg geholt. Die Niederländerin setzte sich nach 129 hügeligen Kilometern von Saint-Dié-des-Vosges nach Rosheim im Massensprint durch und baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Die zweimalige Etappensiegerin Lorena Wiebes kam nach einem Sturz hinter dem Peloton ins Ziel. | Zum Bericht

5. Etappe - Nach Massencrash: Wiebes zieht allen davon

Die Serie schwerer Stürze bei der Tour de France der Frauen hat sich auf der fünften Etappe fortgesetzt. 45 Kilometer vor dem Ziel in Saint-Die-des-Vosges kam es im Feld zum Massencrash. Emma Norsgaard (Movistar) musste aufgeben. Weitere Fahrerinnen erlitten leichtere Verletzungen, Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) wurde behandelt, verlor Zeit, kehrte aber wieder ins Peloton zurück. | Zum Bericht

4. Etappe - Reusser feiert größten Karriereerfolg

Marlen Reusser (SD Worx) die 4. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Die 30-jährige Schweizerin setzte sich über 127 Kilometer von Troyes nach Bar-Sur-Aube mit 1:24 Minuten Vorsprung durch und feierte ihren bisher größten Sieg. Im Sprint der nächsten Verfolgerinnen sicherte sich Évita Muzic (FDJ - SUEZ - Futuroscope) den zweiten Platz vor Alena Amialiusik (Canyon-SRAM). | Zum Bericht

Highlights: Reusser feiert größten Karriereerfolg - Vos verteidigt Gelb

3. Etappe - Ludwig sprintet gegen den Frust

Nachdem ihre Equipe am gestrigen Tag schwer gebeutelt worden war und Marta Cavalli nach einem Sturz verloren hatte, sorgte Cecilie Uttrup Ludwig am Ende der 3. Etappe der Tour de France der Frauen für strahlende Gesichter bei ihrer FDJ-Equipe. Die Dänische Meisterin siegte über 133,6 Kilometer von Reims nach Epernay im Bergaufsprint mit zwei Sekunden Vorsprung vor Marianne Vos (Jumbo - Visma). | Zum Bericht

Highlights - Nach Cavalli-Aus: Ludwig lässt FDJ-Suez-Futuroscope strahlen

2. Etappe - Vos stürmt ins Gelbe Trikot

Marianne Vos (Jumbo–Visma) hat mir ihrem Sieg auf der 2. Etappe der Tour de France Femmes (2.WWT) das Gelbe Trikot der Gesamtführenden erobert. Die 35-jährige Niederländerin setzte sich über 136,4 Kilometer von Meaux nach Provins aus einer sechsköpfigen Spitzengrupe heraus deutlich vor der Italienerin Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) und der Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) durch. | Zum Bericht

Highlights: Vos bändigt den Wind und düpiert die Konkurrenz

1. Etappe - Packender Auftakt-Sprint in Paris: Wiebes schlägt Vos

Im Sprint wurde der Auftakt der Tour de France Femmes in Paris auf den Champs-Elysées entschieden. Die 1. Etappe der Frauen-Rundfahrt wurde zum niederländischen Duell, das Lorena Wiebes für sich entschied. Die DSM-Kapitänin schlug Landsfrau Marianne Vos (Jumbo) und sicherte sich damit das erste Gelbe Trikot des achttägigen Rennens. Platz drei ging an die Belgierin Lotte Kopecky (Team SD Works). | Zum Bericht

Tour de France der Frauen 2022: Die Strecke aller acht Etappen

