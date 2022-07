Am 24. Juli startet die Tour de France Femmes 2022 am Eiffelturm in Paris mit Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Lisa Brennauer und Co.

Die acht Etappen durch Nordwestfrankreich und das Elsass mit Distanzen zwischen 82 und 175 Kilometern bieten die Bühne für packende Rennaction der Fahrerinnen aus insgesamt 22 Teams.

Das Finale der Tour de France der Frauen steigt dann bei der Bergankunft an der Planche des Belles Filles in den Vogesen am 31. Juli.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Tour de France Femmes 2022 live im TV und Stream.

Tour de France Femmes 2022 live im TV

Eurosport 1 überträgt jede Etappe der Tour de France Femmes 2022 vom Startschuss in Paris bis zum Finale bei der Bergankunft an der Planche des Belles Filles in den Vogesen ausführlich live im Free-TV.

Tour de France der Frauen 2022 im Livestream

Die Tour de FranceFemmes könnt ihr auch im Livestream bei discovery+ und bei Eurosport auf Joyn! genießen.

Tour de France Femmes 2022: Alle Informationen bei Eurosport.de

Eurosport.de bietet Euch hier bietet Euch hier alle Informationen und Berichte zur Tour de France Femmes.

Tour de France der Frauen live - Brennauer: "Wird ein super Event!"

Am Sonntag endet in Paris auf den Champs-Élysées nicht nur die Tour de France der Männer, sondern es beginnt auch die nach mehr als 30 Jahren zurückkehrende Tour de France Femmes. Der gesamte Frauenradsport erhofft sich durch das achttägige Event, das mit einer Bergankunft an der Super Planche des Belles Filles endet, einen großen Schub. Unsere große Vorschau zum Frauen-Rennen mit Lisa Brennauer

Tour de France der Frauen 2022: Die Strecke aller acht Etappen

