Vom 1. Juli bis 24. Juli läuft die Tour de France 2022. Start ist in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Abstecher gibt es auch nach Belgien und in die Schweiz.

Insgesamt geht es über 21 Etappen und 3346 Kilometer. Ziel ist traditionell die berühmte Champs-Elyssés in der französischen Hauptstadt Paris.

Wieder im Programm ist der berühmte Anstieg nach Alpe d'Huez, der am 14. Juli ansteht. Zudem wird der berüchtigte Galibier gleich zweimal überquert, zunächst am 13. und dann am 14. Juli.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Tour de France 2022 live im TV, Stream und Ticker.

Tour de France 2022 live im TV

Eurosport 1 überträgt jede Etappe der Tour de France 2022 in voller Länge live im Free-TV. Hier sind wir vom Startschuss in Kopenhagen bis zum letzten Sprint in Paris für Euch live dabei.

Tour de France 2022 im Livestream

Die Tour de France könnt ihr auch komplett und in voller Länge im Livestream bei discovery+ und bei Eurosport auf Joyn!

Tour de France 2022 im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Live-Ticker zu allen Etappen der Tour de France an.

Tour de France 2022 | Alle Etappen mit Liveticker

