Die Tour de Suisse 2022 startet am Sonntag, 12. Juni 2022, auf den Spuren Wilhelm Tells in Küsnacht. Ziel ist diesmal die liechtensteinische Hauptstadt Vaduz am Sonntag, 19. Juni.

Die Fahrer müssen insgesamt 1330,4 Kilometer zurücklegen, einen Großteil davon durch die Alpen. Den Abschluss in Vaduz bildet ein Einzelzeitfahren.

Zahlreiche Stars wollen in der Schweiz antreten. Gemeldet sind diesmal u.a. Maximilian Schachmann, Geraint Thomas, Jakub Fuglsang, Nikias Arndt und Alexander Kristoff.

Hier gibt es alle Informationen zur Tour de Suisse 2022.

Tour de Suisse live im TV

Die Tour de Suisse wird im deutschen Fernsehen nicht live übertragen. Wer Schweizer Fernsehen empfängt, kann die Tour de Suisse jedoch täglich ab etwa 15:30 Uhr im SRF 2 mitverfolgen.

Tour de Suisse im Livestream

Eurosport übertragt alle acht Etappen im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn+. Los geht es täglich ab etwa 15:30 Uhr.

Den Eurosport Player könnt Ihr auch bei Joyn+ empfangen. Das komplette Programm bei Joyn+ mit zahlreichen Fernsehsendern gibt es für nur 6,99 Euro pro Monat.

Die Tour de Suisse im Liveticker

Eurosport.de berichtet umfangreich von der Tour de Suisse. Hier bieten wir in Zusammenarbeit mit radsport-news.com täglich Liveticker zu den einzelnen Etappen an.

Tour de Suisse - Zu den Livetickern und Ergebnissen:

