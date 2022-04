Radsport

Sprint der Gesamtfavoriten: Das Finale der 2. Etappe der Tour of the Alps in Lana

Sprint der Gesamtfavoriten: Das Finale der 2. Etappe der Tour of the Alps in Lana wurde zum Duell der Anwärter auf das Spitzenreiter-Trikot. Der Spanier Pello Bilbao siegte dabei vor dem Franzosen Romain Bardet (DSM) und dem Ungar Attila Valter (Groupama - FDJ).

