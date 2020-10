Am Vortag war Roglic (31) ins Rote Trikot des Gesamtführenden gefahren. Der slowenische Tour-Zweite, der die Etappe gewann, profitierte von einem Beschluss der Jury, die ersten acht Fahrer mit Abstand zum Rest des Feldes zu werten. Damit holte Roglic die entscheidenden drei Sekunden auf den bis dato führenden Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) auf.

Zeitgleich lagen Roglic und der Ecuadorianer vor der 170 km langen Etappe am Samstag an der Spitze, wegen der besseren Einzelergebnisse ging der Titelverteidiger der Vuelta offiziell als Spitzenreiter ins Wochenende. Das Team Ineos fühlte sich ebenso "betrogen" wie die Mannschaft Education First des viertplatzierten Briten Hugh Carthy.