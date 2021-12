Beaver Creek

Nach dem Rennen begab er sich aber zum Check in die Klinik von Vail. Es sei zwar "schwer zu sagen", was ihm genau fehle, sagte Jansrud dem Sender "TV3", er habe sich aber neben dem Knie auch am Schlüsselbein weh getan.

"Bitte steh auf", bangte Eurosport-Experte Fritz Dopfer mit seinem früheren Kollegen: "Ich kann da gar nicht hinschauen." Als sich Jansrud wieder aufgerappelt hatte, sagte der frühere WM-Zweite im Slalom: "Mir läuft es kalt den Rücken runter. Das ist fast wertvoller als ein Sieg."

Im Ziel wurde Jansrud, der seine erfolgreiche Karriere nach dem Olympia-Winter beenden will, mit Standing Ovations begrüßt. Später scherzte er mit seinem Teamkollegen, dem Tagessieger Aleksander Aamodt Kilde.

(SID)

