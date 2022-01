Vom 21. bis zum 23. Januar geht es für die alpinen Skifahrer auf der legendären Streif und dem Ganslernhang in Kitzbühel um den Sieg.

Zum ersten Mal stehen regulär zwei Abfahrten auf dem Programm. Bereits im Vorjahr gab es eine zweite Abfahrt in Kitzbühel, die war allerdings eine Folge des geänderten Terminplans aufgrund der Coronapandemie.

Für die deutschen Abfahrer um Josef Ferstl, Andreas Sander und Romed Baumann gilt Rehabilitation nach dem ernüchternden Ergebnis in Wengen. Allerdings kam Ferstl, Sander und Co. die Streif in den vergangenen Jahren ohnehin eher gelegen als die Lauberhornrennen.

Im Slalom trägt Linus Straßer die größten deutschen Hoffnungen. Zuletzt belegte er in Adelboden den dritten Rang.

Kitzbühel: Startzeiten - neues Programm

21. Januar, 11:30 Uhr: Abfahrt

22. Januar, 11:30 Uhr: Abfahrt

Abfahrt 23. Januar, 10:30 Uhr/13:30 Uhr: Slalom

Weltcup in Kitzbühel live im TV

Die Abfahrten auf der Streif werden live im TV bei Eurosport 1 übertragen. Beim Slalom am Ganslernhang ist je nach Situation bei den Australian Open in Melbourne entweder Eurosport 1 oder Eurosport 2 am Start.

Weltcup in Kitzbühel im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es alle Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Weltcup in Kitzbühel im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zu allen Rennen auf der Streif einen Liveticker. Hier erhaltet Ihr alle News zum Weltcup in Kitzbühel.

Kitzbühel: Ferstl auf der Streif schwer gestürzt

Josef Ferstl ist beim ersten Abfahrtstraining in Kitzbühel schwer gestürzt. Bei der Ausfahrt des Steilhangs war Ferstl zu nah an die Sicherheitsplane gefahren und zu Fall gekommen. Der Deutsche konnte danach allerdings eigenständig in den Rettungsschlitten steigen und wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert. Der Deutsche Skiverband (DSV) gab Entwarnung hinsichtlich schwerer Verletzungen. | Zum Artikel

