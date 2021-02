Grund für die Kritik von Rebensburg war die Chancenungleichheit für die Athleten im Wettbewerb am Dienstag. Der rote Kurs war erkennbar schneller, zudem ließ der blaue Kurs viel stärker nach. Die Fahrer, die zuerst auf dem roten Kurs unterwegs waren, hatten demnach einen klaren Vorteil.

"Es ist keine positive Werbung für den Skisport und die FIS hat mitbekommen, dass sie Hausaufgaben zu machen hat", erklärte Rebensburg in einem Live-Video bei "Instagram". Kritik gab es auch unter anderem von Ex-Skistar Felix Neureuther und der italienischen Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone.

Viel Lob hatte Rebensburg für die Schweizerin Lara Gut-Behrami übrig, die nach Gold im Super-G und Bronze in der Abfahrt im Riesenslalom überraschend die hochfavorisierte Mikaela Shiffrin (USA) schlug und sich zur Doppel-Weltmeisterin kürte .

"Ich habe Gut-Behrami schon auf meiner Liste gehabt, weil sie bei den letzten Rennen sehr stark gefahren ist. Und auch die Art und Weise, wie sie im Super-G Gold gewonnen hat, war schon sehr beeindruckend und hat auch gezeigt, dass sie in sich ruht. In dieser Form ist ihr alles zuzutrauen", erklärte Rebensburg.

Trotz der fehlenden Fans an der Strecke aufgrund Corona-Pandemie ist der WM-Austragungsort in Italien für Rebensburg der richtige Gastgeber: "Cortina ist ein würdiger WM-Standort. Da merkt man einfach, dass dort die Begeisterung da und der Skisport beheimatet ist."

Die 19-malige Weltcupsiegerin, die 2020 ihre Karriere beendet hatte, begleitete als TV-Expertin bei Eurosport an der Seite von Gerhard Leinauer den Riesenlslaom der Damen. Mit dem Riesenslalom der Herren am Freitag (ab 10:00 Uhr im Eurosport Liveticker) sowie den beiden Slalom-Entscheidungen am Wochenende stehen noch drei WM-Rennen auf dem Programm.