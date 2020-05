Der ehemalige Weltklasse-Skispringer Björn Einar Romören hat seinen Kampf gegen den Krebs gewonnen. Fast ein Jahr nachdem er im Frühjahr 2019 die Diagnose erhalten hatte, verkündete er nun die positive Nachricht. "Ich habe von meinen Doktor eine Nachricht mit einem Daumen nach oben bekommen", sagte Romören dem norwegischen Sender "TV2".

Diese Nachricht erhielt Björn Einar Romören bereits im Januar, kurz nach seiner 13. und damit letzten Chemotherapie.

"Es bedeutete, dass alles in Ordnung ist. Aber ich weiß, dass es in den nächsten zehn Jahren Folgemaßnahmen geben wird", so der ehemalige Skiflug-Weltrekordler.

Während seiner fast einjährigen Behandlung musste Romören insgesamt 13 Chemotherapien und 36 Strahlenbehandlungen über sich ergehen lassen. Nun gilt er als geheilt.

Im Sommer 2019 hatte der Norweger seine Erkrankung, bei ihm wurde ein bösartiger Tumor im Rücken festgestellt, öffentlich gemacht. Seitdem ging er offensiv damit um und postete unter anderem auf Instagram immer wieder Updates seiner Behandlung.

Die Zuversicht hatte Romören dabei nie verloren: "Natürlich war es schön, die Bestätigung zu bekommen. Aber ich war mir immer sicher, dass ich diesen 'Scheiß' wieder los werde."

