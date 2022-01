Skispringen

Vierschanzentournee - Martin Schmitt und Werner Schuster: Das macht den Tournee-Dritten Lovro Kos so stark

Der Slowene Lovro Kos liegt zur Halbzeit der Vierschanzentournee überraschend auf Rang drei im Gesamtklassement. Nach einem sechsten Platz in Oberstdorf sprang er beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Dritter aufs Podest. Die Eurosport-Experten Martin Schmitt und Werner Schuster erklären, was den 22-Jährigen aktuell so stark macht.

00:02:31, vor 14 Minuten