Markus Eisenbichler (Siegsdorf) sprang bei weniger Anlauf und schlechten Bedingungen in der Qualifikation mit 119,0 m (117,9 Punkte) 20 Meter kürzer als zuvor bei einem herausragenden Trainingssprung (139,0 m).

"Im Training waren die Bedingungen optimal. Der Quali-Sprung war nicht schlecht, aber die letzten zehn Prozent nicht so ganz perfekt", sagte Eisenbichler bei Eurosport: "Ich hatte nicht die besten Bedingungen, aber die Sprünge laufen einigermaßen, es ist voll in Ordnung. Ich muss einen guten Sprung machen, dann kann ich die Verhältnisse kompensieren."

Auch Karl Geiger (Oberstdorf) kam bei weitem nicht so gut zurecht (119,5 m/116,6 Punkte) wie Ryoyu Kobayashi (Japan), der sich mit einem Sprung auf 126,5 m (132,7) wie schon in Oberstdorf den Qualisiegerscheck über 3200 Schweizer Franken (ca. 3080 Euro) sicherte. In Garmisch-Partenkirchen hatte Eisenbichler die Qualifikation gewonnen.

"Es ist okay", resümierte Geiger den Qualifikationstag.

Innsbruck: Severin Freund steigert sich weiter

Der im Gesamtweltcup führende Kobayashi meinte: "Das Gefühl war heute sehr gut. Jetzt konzentriere ich mich voll auf den Wettkampf morgen." Kobayashi kann bei der Tournee als erster Springer der Geschichte zum zweiten Mal nach 2018/19 alle vier Stationen gewinnen.

Immerhin: Alle sieben DSV-Adler qualifizierten sich für den Wettbewerb am Dienstag. Den besten Qualifikationssprung aus deutscher Sicht lieferte Severin Freund (Rastbüchl) mit einem Sprung auf 126 Meter (120,9 Punkte) ab.

"Die Leistung ist heute nicht ganz so leicht einzuschätzen, weil es immer zwischen ein wenig Aufwind und ein wenig Rückenwind schwankte", sagte Freund bei Eurosport: "Für mich war das ein guter Trainingstag. Ich habe das Gefühl, dass ich mich wieder von Sprung zu Sprung gesteigert habe - deswegen: Einfach morgen wieder so machen."

Wellinger und Paschke knapp qualifiziert

Andreas Wellinger (Ruhpolding) qualifizierte sich mit 114 Metern (103,0) als 44. nur knapp für den Wettkampf am Dienstag.

Noch spannender machte es Pius Paschke (Kiefersfelden), der bei besseren Bedingungen schon bei 117,5 Metern (99,2) und damit auf Platz 50 landete.

Das durchwachsene DSV-Ergebnis komplettierten Stephan Leyhe (Willingen) als 24. (119,0 m/107,3) und Constantin Schmid (Oberaudorf) als 25. (119,0 m/106,8).

Kamil Stoch scheitert in der Qualifikation

Für Titelverteider Kamil Stoch (Polen) lief es derweil noch schlechter als in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, wo der dreimalige Tournee-Sieger jeweils den zweiten Durchgang verpasst hatte: Der 34-Jährige schied diesmal als 59. schon in der Qualifikation aus (114,0 m/91,2).

Enttäuschend lief die Qualifikation auch für Johann André Forfang (Norwegen), der mit einem Hüpfer von 106,5 m (89,4) auf dem 60. Platz ausschied. Nur leicht verbessert zeigte sich Großschanzen-Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) mit 114 Metern (42./103,6).

Knapp nicht für den Wettkampf qualifizierte sich Schanzenrekordhalter Michael Hayböck (Österreich), der bei seinem Comeback nur drei Monate nach einer Bandscheibenoperation in der nationalen Gruppe an den Start ging (51./113,0 m/97,8).

Eisenbichler und Geiger in Lauerstellung

In der Gesamtwertung der Vierschanzentournee liegen Eisenbichler und Geiger nach zwei von vier Springen auf den Rängen vier und sechs.

Eisenbichler hat 21,1 Punkte Rückstand auf den zweifachen Sieger Kobayashi, Geiger schon 32,3, was ungefähr 18 Metern entspricht.

Zwischen Eisenbichler und Kobayashi sind noch Marius Lindvik (Norwegen, -13,2 Punkte) und Lovro Kos (Slowenien, -17,7) platziert. Lindvik kam in der Quali von Innsbruck nur auf Rang 14 (117,5 m/114,9), Kos platzierte sich mit der Topweite des Tages (130,0 m/122,2) auf Platz fünf.

Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud liegt mit 29,8 Punkten hinter Kobayashi zwischen den beiden DSV-Springern auf Rang fünf.

Mehr in Kürze ...

