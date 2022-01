Der für Montag geplante Flug nach Peking wurde zunächst auf Dienstag verschoben.

Für eine Teilnahme müsste Kramer vier aufeinanderfolgende negative PCR-Tests abgeben.

Kramer, die nach offiziellen Angaben keine Symptome hat, war für den Österreichischen Skiverband eine mehr als heiße Kandidatin auf Gold in Peking.

Das 20 Jahre alte Supertalent hatte in diesem Winter sechs von zehn Weltcup-Springen gewonnen, darunter auch das erste Einzel am Samstag in Willingen.

