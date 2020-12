Karl Geiger zitterte, bangte und litt eine kleine Ewigkeit lang. Als dann aber endlich die "1" hinter seinem Namen auf der riesigen Anzeigetafel aufblitzte, sank der neue Skiflugweltmeister fassungslos in den Schnee von Planica.

"Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte Geiger im Eurosport-Interview , nachdem er mit der Winzigkeit von 0,5 Punkten vor dem Norweger Halvor Egner Granerud seinen ersten großen Einzeltitel geholt hatte . Nach mehr als 900 Metern in der Luft hatte der 29 Jahre alte Geiger umgerechnet 40 Zentimeter Vorsprung auf den tief betrübten Granerud.

Daheim in Oberstdorf bangte Geigers Frau Franziska hochschwanger mit. Weil die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes unmittelbar bevorsteht, hatte er zuletzt auf den Weltcup im russischen Nischni Tagil verzichtet. Doch obgleich der Nachwuchs auf sich warten ließ, reiste Geiger nach Planica - und konnte sich völlig aufs Fliegen fokussieren.

"Dem Karl gönne ich das von Herzen. Da ist mir scheißegal, ob ich Dritter, Vierter oder Fünfter werde", sagte Eisenbichler im "ZDF" über seinen gewohnten Zimmerkollegen - aus Corona-Gründen sind die DSV-Adler derzeit in Einzelzimmern untergebracht: "Platz drei für mich ist voll geil, ich bin megahappy. Es war ein brutaler Fight über zwei Tage."

Geiger, 2019 in Innsbruck hinter Eisenbichler Vizeweltmeister im Springen von der Großschanze, hatte nach jedem der vier Durchgänge geführt. Zur Halbzeit am Freitag lagen die Favoriten aber noch eng beieinander. Geiger kam am zweiten Tag auf 240,5 und 231,5 m. Senkrechtstarter Granerud hatte nach 239,0 m im dritten Durchgang mit 243,0 m zum Abschluss den Druck auf den Allgäuer stark erhöht - die Haltungsnoten retteten schließlich Stilist Geiger.