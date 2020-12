Vom 10. bis 13. Dezember findet in Planica die Skiflug-WM statt. Die Weltmeisterschaft wurde aufgrund der Coronapandemie vom vergangenen März in den Dezember verlegt.

Am Donnerstag steht die Qualifikation auf dem Programm. Am Freitag und Samstag wird in insgesamt vier Durchgängen der Einzel-Weltmeister gekürt. Am Sonntag wird der Teamwettbewerb ausgetragen. Los geht es täglich um 16:00 Uhr.