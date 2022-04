Aufgrund des nach vorne verlegten Weltcup-Auftakts wäre dies wohl unumgänglich. Die Anlaufspur würde allerdings - wie im Winter - aus Eis bestehen.

Diese veränderte Planung hängt auch mit der Fußball-WM 2022 zusammen, die in Katar Ende November beginnt. Nach Wisla werden daher zwei Wochenenden im Skisprung-Kalender freigelassen.

Nach den Weltcups im finnischen Ruka (26. und 27. November) gibt zudem bis zum 10. Dezember eine weitere Pause. Erst dann stehen die Springen in Titisee-Neustadt auf dem Programm.

12/04/2022 AM 13:03

Jan Winkiel, der Generalsekretär des polnischen Verbands (PZN), meinte zu den Plänen der FIS gegenüber "Skijumping.pl": "Das betreffende Datum (in Wisla, Anm. d. Red.) ist noch nicht final. Die FIS ist mit der Idee auf uns zugekommen." Nun müsse man abwarten, ob das Event so über die Bühne gehen kann.

"Wenn dem nicht so ist, wandern die Wettkämpfe an den Anfang des Dezembers. Dass Wisla im November den Auftakt organisiert, hängt auch damit zusammen, dass dann auch die Damen Teil des Ganzen werden", erklärte Winkiel. Zudem soll die Saison nach dem vorläufigen Kalender der FIS bis in den April hineingehen.