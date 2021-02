blieb das DSV-Team erstmals in diesem Winter ohne Top-Ten-Ergebnis - und das so kurz vor den Titelkämpfen im eigenen Land.

"Wir tun uns momentan extrem schwer, in einen Fluss zu kommen. Die Jungs sind verunsichert und ziehen ein bisschen zurück", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der "ARD".

Zakopane war schon zum zweiten Mal in dieser Saison Gastgeber, das polnische Skisprung-Mekka sprang für die abgesagte Olympia-Generalprobe in Peking ein. Das erste Springen am 17. Januar hatte Lindvik gewonnen, Eisenbichler (8.) und Geiger (25.) waren schon da nicht mit der Schanze zurechtgekommen.

Die WM in Oberstdorf beginnt am 24. Februar, vorher steht nur noch ein letzter Einzel-Wettkampf im rumänischen Rasnov (19. Februar) auf dem Programm. Zunächst erhalten die DSV-Adler aber am Sonntag in Zakopane (ab 16.10 Uhr im TV auf Eurosport 1) noch eine Chance zur Wiedergutmachung. "Momentan geht es nicht so leicht von der Hand. Markus hat Probleme, Karl auch", sagte Horngacher: "Aber wir sind für morgen frohen Mutes."