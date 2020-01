Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger kam nicht über Rang elf hinaus (132,0 m/140,1 Punkte) und musste sich dem Quali-Sieger, Lokalmatador und Vierschanzentournee-Gewinner Dawid Kubacki, um achteinhalb Meter bzw. 19,8 Punkte geschlagen geben. Bester Deutscher war Stephan Leyhe, der Willinger belegte mit gesprungenen 135,0m den siebten Rang.

Auch Pius Paschke als 13. und Constantin Schmid auf Rang 21 qualifizierten sich souverän für den 16. Einzel-Wettbewerb des Winters. Am Samstag (16.15 Uhr live im TV bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) steht in Zakopane allerdings zunächst ein Teamwettbewerb auf dem Programm.

Eisenbichler nach Handgelenk-Verletzung zurück

Der 28 Jahre alte Eisenbichler hatte den Heim-Weltcup am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt verpasst, nachdem er sich bei einem Sturz in der Woche zuvor eine Kapsel-Bandverletzung im rechten Handgelenk zugezogen hatte.

Freitag war beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf in der Qualifikation gescheitert und anschließend wegen Formschwäche aus dem Weltcup ausgestiegen. Das bislang beste Saisonergebnis des Team-Olympiadritten aus Sachsen ist der 15. Platz im finnischen Kuusamo.

